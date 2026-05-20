Grosse frayeur avec Louis Bielle-Biarrey : L’UBB est fixée pour la finale de Champions Cup ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A quelques jours de la finale de Champions Cup contre les Irlandais du Leinster (15h45, à Bilbao), Louis Bielle-Biarrey s’est entraîné normalement ce mardi. Une excellente nouvelle pour l’Union Bordeaux Bègles, qui avait vu sa star quitter Chaban-Delmas en boitant le week-end dernier.

L’Union Bordeaux Bègles va-t-elle pouvoir compter sur Louis Bielle-Biarrey pour le grand rendez-vous du 23 mai à Bilbao ? Pour la deuxième année de suite, les hommes de Yannick Bru, sacrés l’an dernier, sont qualifiés pour la finale de Champions Cup et affronteront les Irlandais du Leinster au stade San-Mamés. Et à quelques jours du choc, Louis Bielle-Biarrey a été aperçu en train de quitter Chaban-Delmas en boitant dans la foulée du match contre Perpignan samedi. Plus de peur que de mal pour la star de l’UBB.

Nouvelles rassurantes pour Louis Bielle-Biarrey D’après les informations de Midi Olympique, Yannick Bru ne devrait pas avoir à se passer de Louis Bielle-Biarrey ce week-end. L’ailier de 22 ans a pu participer à la séance d'entraînement de l’UBB ce mardi avec une protection sur un mollet, sans gêne apparente précise le média spécialisé. Une excellente nouvelle alors que le forfait de Matis Perchaud, gravement touché à un genou contre Perpignan, est d’ores et déjà acté.