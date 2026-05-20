Un nouveau contrat au PSG : La signature de Luis Enrique est imminente ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a déjà réussi à entrer dans la légende du club de la capitale. Et cette belle histoire d’amour entre l’Espagnol et Paris n’est pas prête de se terminer. Le tacticien de 56 ans devrait très prochainement signer sa prolongation de contrat portant jusqu’en juin 2030.

L’avenir du PSG est entre de très bonnes mains. Il y a trois ans, Luis Enrique débarquait sur le banc du club de la capitale avec beaucoup d’ambitions. En peu de temps, l’ancien coach à succès du FC Barcelone a totalement réussi son pari de transformer le jeu et la manière de fonctionner du club parisien. En mai 2025, Luis Enrique fait toucher les sommets au PSG, qui remporte pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. Engagé dans une deuxième finale de C1 consécutive, le club francilien peut remercier son entraîneur.

La prolongation de Luis Enrique est proche Luis Enrique de son côté, a toujours affirmé son attachement à ce projet à Paris. Et clairement, cette idylle entre le PSG et le coach de 56 ans n’est pas proche de son terme. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Luis Enrique va très prochainement prolonger au PSG, et ce jusqu’en juin 2030. Le journaliste Fabrizio Romano annonce que l’accord définitif entre l’Asturien et les dirigeants du PSG devrait être ficelé juste après la finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain.