Un nouveau contrat au PSG : La signature de Luis Enrique est imminente ?

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a déjà réussi à entrer dans la légende du club de la capitale. Et cette belle histoire d’amour entre l’Espagnol et Paris n’est pas prête de se terminer. Le tacticien de 56 ans devrait très prochainement signer sa prolongation de contrat portant jusqu’en juin 2030.
L’avenir du PSG est entre de très bonnes mains. Il y a trois ans, Luis Enrique débarquait sur le banc du club de la capitale avec beaucoup d’ambitions. En peu de temps, l’ancien coach à succès du FC Barcelone a totalement réussi son pari de transformer le jeu et la manière de fonctionner du club parisien. En mai 2025, Luis Enrique fait toucher les sommets au PSG, qui remporte pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. Engagé dans une deuxième finale de C1 consécutive, le club francilien peut remercier son entraîneur.
La prolongation de Luis Enrique est proche
Luis Enrique de son côté, a toujours affirmé son attachement à ce projet à Paris. Et clairement, cette idylle entre le PSG et le coach de 56 ans n’est pas proche de son terme. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Luis Enrique va très prochainement prolonger au PSG, et ce jusqu’en juin 2030. Le journaliste Fabrizio Romano annonce que l’accord définitif entre l’Asturien et les dirigeants du PSG devrait être ficelé juste après la finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain.
« Depuis le premier jour, j'ai eu le soutien de tous, du président, de la direction sportive et des supporters »
« Depuis le premier jour, j'ai eu le soutien de tous, du président, de la direction sportive et des supporters. On a eu ce soutien, c'était très clair. Après, si on fait le même exercice avec la presse, c'est différent (rires). Mais j'aime ce type de relation, je n'ai aucun problème. Tu gagnes un match, tu es très aimé, et tu perds, tu te retrouves à côté de la Tour Eiffel pour te faire tomber », confiait d’ailleurs l’entraîneur du PSG au début du mois concernant son passage à Paris.