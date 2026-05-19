Ce joueur du PSG «traumatisé» à cause d’une amende à payer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Né en 2008, Ibrahim Mbaye est considéré comme l’une des plus belles promesses du PSG. L’ailier de 18 ans s’est récemment confié dans une diffusion en live sur son aventure au sein du club parisien. Au sein de cette dernière, le jeune international Sénégalais a confié avec humour avoir été traumatisé par les amendes liées aux retards à l’entraînement.

Le PSG a de beaux jours devant lui. Désormais, le club parisien mise sur un projet axé sur le long terme dans lequel de jeunes joueurs prometteurs peuvent s’épanouir au sein de l’équipe première. Cela concerne notamment les meilleurs « Titis » issus du centre de formation comme Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye. Lancé la saison dernière par Luis Enrique, l’ailier né en 2008 a affiché de belles promesses sous les ordres du coach espagnol, très exigeant à son égard. Auteur de 4 buts en pro avec le PSG, Mbaye s’est récemment confié sur son début d’aventure chez le champion d’Europe.

« Maintenant je suis traumatisé j’arrive à 9 heures et je mets 5 réveils » Au cours d’un live avec le streameur Evanv77, Ibrahim Mbaye a notamment fait part d’une anecdote amusante concernant son expérience avec les amendes liées aux retards à l’entraînement du PSG. « Les entraînements c’est souvent le matin à 9h30. En 2 ans, je suis arrivé 2 fois en retard parce que je ne me suis pas réveillé. Chaque minute de retard tu payes un peu plus. Maintenant je suis traumatisé j’arrive à 9 heures et je mets 5 réveils », a ainsi confié le numéro 49. Après une deuxième partie de saison plus difficile, Ibrahim Mbaye a réintégré la rotation de Luis Enrique dernièrement, qui n’avait pas hésité à le féliciter à la fin du mois d’avril.