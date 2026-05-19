Le PSG impliqué dans une nouvelle polémique : Daniel Riolo s’en prend encore à Al-Khelaïfi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a reçu son trophée de champion de France avant le coup d’envoi de son match face au Paris FC, et ce dans des conditions inédites. Les joueurs de Luis Enrique ont en effet dû se contenter d’une remise sur le bord de la pelouse face à ses supporters. Une scène qui a marqué Daniel Riolo.

Sacré pour la 14e fois de son histoire en Ligue 1, le PSG a reçu son trophée dans des conditions particulières au stade Jean-Bouin ce dimanche. Face au refus du Paris FC, son adversaire du soir, d’organiser une cérémonie après la rencontre, le champion d’Europe en titre a dû se contenter d’une remise en toute discrétion devant le parcage de ses supporters avant le coup d’envoi, sous les sifflets des supporters du PFC et pendant que la speakerine du stade parlait au micro. Une séquence qui a fait parler et que regrette Daniel Riolo.

« Pourquoi le public aurait sifflé? Parce qu'ils n'en peuvent plus de la domination de Nasser » « C'est normal qu'on en rigole mais vous vous rendez compte de ce que ça représente pour la Ligue 1? Le fautif dans l'histoire, c'est qu'on est obligé d'en trouver un. Une remise de trophée de Ligue 1, ça devrait se faire normalement et ça ne devrait pas générer comme réaction une forme de 'jamais de la vie, on va le faire'. On arrive à cette situation après tout ce que passe à la LFP depuis des années. Si ça avait été sur le terrain d'un club 'ami', on aurait déroulé le tapis rouge mais le public aurait sifflé. Pourquoi le public aurait sifflé? Parce qu'ils n'en peuvent plus de la domination de Nasser (Al-Khelaïfi, président du PSG). Le PSG devrait être applaudi, il ne devrait pas être traité comme ça », a confié le journaliste de RMC dans l’After Foot.