Le PSG impliqué dans une nouvelle polémique : Daniel Riolo s’en prend encore à Al-Khelaïfi

Le Paris Saint-Germain a reçu son trophée de champion de France avant le coup d’envoi de son match face au Paris FC, et ce dans des conditions inédites. Les joueurs de Luis Enrique ont en effet dû se contenter d’une remise sur le bord de la pelouse face à ses supporters. Une scène qui a marqué Daniel Riolo.
Sacré pour la 14e fois de son histoire en Ligue 1, le PSG a reçu son trophée dans des conditions particulières au stade Jean-Bouin ce dimanche. Face au refus du Paris FC, son adversaire du soir, d’organiser une cérémonie après la rencontre, le champion d’Europe en titre a dû se contenter d’une remise en toute discrétion devant le parcage de ses supporters avant le coup d’envoi, sous les sifflets des supporters du PFC et pendant que la speakerine du stade parlait au micro. Une séquence qui a fait parler et que regrette Daniel Riolo.
« Pourquoi le public aurait sifflé? Parce qu'ils n'en peuvent plus de la domination de Nasser »
« C'est normal qu'on en rigole mais vous vous rendez compte de ce que ça représente pour la Ligue 1? Le fautif dans l'histoire, c'est qu'on est obligé d'en trouver un. Une remise de trophée de Ligue 1, ça devrait se faire normalement et ça ne devrait pas générer comme réaction une forme de 'jamais de la vie, on va le faire'. On arrive à cette situation après tout ce que passe à la LFP depuis des années. Si ça avait été sur le terrain d'un club 'ami', on aurait déroulé le tapis rouge mais le public aurait sifflé. Pourquoi le public aurait sifflé? Parce qu'ils n'en peuvent plus de la domination de Nasser (Al-Khelaïfi, président du PSG). Le PSG devrait être applaudi, il ne devrait pas être traité comme ça », a confié le journaliste de RMC dans l’After Foot.
« Pourquoi le PFC ne l’a pas fait? Parce que Nasser traite les gens n'importe comment »
« Le PSG ne devrait pas être dans le costume du club qui se fait siffler ou l'objet de banderoles à Lens la semaine dernière 'le Qatar tue la Ligue 1'. Si on en est arrivé là, c'est qu'ils l'ont cherché avec Vincent Labrune qui se balade dans tous les stades comme mascotte du PSG à applaudir comme supporter n°1. C'est normal que tu te fasses siffler partout. Qu'est-ce qu'est devenue la Ligue 1 pour qu'on en arrive à remettre le trophée dans un petit coin sur le terrain d'un club qui n'est même pas ennemi? Et derrière, tu pètes un câble: 'Comment vous nous accueillez?'. Mais la semaine dernière, tu traites les gens n'importe comment juste parce qu'ils ont osé signer une tribune dans un journal pour dire: 'Ce serait peut-être normal que la L1 soit dirigée autrement'. Mais ils refusent tous les dialogues, affirme Daniel Riolo. S'il y avait bien un club qui pouvait le faire (accueillir la remise du trophée de champions, NDLR), c'est le PFC. Les dirigeants du PFC ne sont pas tout ennemis du PSG, ils sont même proches dans plein de business. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce que Nasser traite les gens n'importe comment et parce qu'Antoine Arnault a signé une tribune dans un journal pour dire qu'il faudrait revoir la gouvernance. Il (Al-Khelaïfi) prend ça comme une déclaration de guerre. La scène qu'on a vu dimanche illustre tout ce qu'il y a de mauvais dans notre football en ce moment. Et cette domination malsaine qui se veut sans partage et cette mentalité qui consiste à dire: 'Tout le monde doit être à mes pieds'. Ce n'est pas normal d'avoir ces relations ».