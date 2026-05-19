José Mourinho va faire trembler le PSG : «Quand on m'interroge sur le mercato du Real Madrid, je donne deux noms : Rodri et Vitinha»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la saison touche à sa fin, le Real Madrid prépare une révolution pour cet été. L'arrivée de José Mourinho pour remplacer Alvaro Arbeloa semble actée, et le Special One souhaite modifier son effectif, en renforçant notamment le milieu de terrain. Dans cette optique, en plus de Rodri, le Portugais pourrait miser sur Vitinha.

C'est probablement la première pierre d'un édifice totalement nouveau pour le Real Madrid. José Mourinho va effectivement remplacer Alvaro Arbeloa l'été prochain. Un changement qui devrait s'accompagner d'un mercato qui s'annonce très chaud puisque l'effectif madrilène devrait bouleversé. C'est au milieu de terrain que la Casa Blanca aura le plus gros chantier comme l'explique le directeur de AS, Tomas Roncero, qui estime que seuls deux joueurs sont à la hauteur du Real Madrid : Vitinha et Rodri.

Vitinha et Rodri, les deux seules options pour Mourinho ? « Rodri permettrait au milieu de terrain du Real Madrid de retrouver le sens de l'orientation et le sens tactique qu'il avait lorsque Kroos ou Modric étaient sur le terrain. En plus d'avoir un joueur polyvalent, il faut quelqu'un qui lève la tête et qui distribue les ballons. Mourinho aime beaucoup le jeu vertical et il faut un meneur de jeu, et Rodri peut être ce meneur de jeu », confie-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER, avant de poursuivre.