«Au moins 5 joueurs» : Un gros mercato signé Mourinho pour épauler Mbappé au Real Madrid ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une nouvelle saison sans titre majeur, Florentino Pérez a décidé de rappeler José Mourinho pour succéder à Alvaro Arbeloa sur le banc de touche. Un choix qui divise en Espagne. Pour Paco Buyo, ancien portier du club, le Special One va devoir miser sur de nombreux renforts pour espérer triompher.

Florentino Pérez a tranché. A la tête du Real Madrid entre 2010 et 2013, José Mourinho va retrouver le Santiago Benabéu avec l’objectif de relancer un club en pleine crise sportive. Kylian Mbappé et ses coéquipiers restent en effet sur deux saisons ratées, sans le moindre trophée majeur glané. Le Special One devrait disposer d’un rôle important en interne, en ayant notamment le dernier mot sur les opérations du mercato.

Ça va bouger au Real Madrid Et il va justement y voir du mouvement durant l’été. Selon les informations divulguées par le journaliste Sacha Tavolieri sur le réseau social X, un arrière droit, un arrière gauche et un défenseur central sont espérés par le Special One. Dans ses colonnes du jour, L’Équipe évoque le nom de Rodri (Manchester City) pour renforcer l’entrejeu. Des recrues qui ne seront pas de trop pour relancer la Maison Blanche, et ce alors que le pari Mourinho ne fait pas l’unanimité.