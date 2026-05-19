«Au moins 5 joueurs» : Un gros mercato signé Mourinho pour épauler Mbappé au Real Madrid ?

Après une nouvelle saison sans titre majeur, Florentino Pérez a décidé de rappeler José Mourinho pour succéder à Alvaro Arbeloa sur le banc de touche. Un choix qui divise en Espagne. Pour Paco Buyo, ancien portier du club, le Special One va devoir miser sur de nombreux renforts pour espérer triompher.
Florentino Pérez a tranché. A la tête du Real Madrid entre 2010 et 2013, José Mourinho va retrouver le Santiago Benabéu avec l’objectif de relancer un club en pleine crise sportive. Kylian Mbappé et ses coéquipiers restent en effet sur deux saisons ratées, sans le moindre trophée majeur glané. Le Special One devrait disposer d’un rôle important en interne, en ayant notamment le dernier mot sur les opérations du mercato.
Ça va bouger au Real Madrid
Et il va justement y voir du mouvement durant l’été. Selon les informations divulguées par le journaliste Sacha Tavolieri sur le réseau social X, un arrière droit, un arrière gauche et un défenseur central sont espérés par le Special One. Dans ses colonnes du jour, L’Équipe évoque le nom de Rodri (Manchester City) pour renforcer l’entrejeu. Des recrues qui ne seront pas de trop pour relancer la Maison Blanche, et ce alors que le pari Mourinho ne fait pas l’unanimité.
« Le Real doit recruter au moins 5 joueurs »
De son côté, Paco Buyo, l'ex-gardien du Real, estime que des renforts sont nécessaires pour permettre à son ancien club de retrouver les sommets. « On verra ce que ça va donner. L'énorme avantage, c'est qu'il (Mourinho) connaît par cœur le club et la Liga. Mais c'est faute de mieux et il ne pourra pas tout régler tout seul. Le Real doit recruter au moins 5 joueurs », confie-t-il dans L’Equipe. De son côté, Florentino Pérez, invité de La Sexta jeudi, avait salué l’importance de José Mourinho dans la domination récente du Real Madrid : « Il a élevé notre compétitivité et, à partir de là, on a gagné 6 Ligue des champions en dix ans ».