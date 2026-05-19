Mercato : Le retour de José Mourinho annulé ? Cet improbable scénario qui pourrait tout chambouler

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

José Mourinho a été choisi par Florentino Pérez pour succéder à Alvaro Arbeloa à la tête du Real Madrid. Le retour du Special One devrait être officialisé dans les prochains jours, mais l’issue des élections décidées par le président du club s’annonce décisive dans ce dossier.

A la tête du Real Madrid entre 2010 et 2013, José Mourinho va retrouver la Casa Blanca dans les prochains jours. Un accord verbal a été trouvé pour le retour du Special One, qui devrait s’engager pour deux saisons selon plusieurs médias étrangers. L’officialisation devrait intervenir au lendemain du dernier match du Real Madrid contre Bilbao ce samedi soir. Mais un scénario pourrait encore faire capoter ces retrouvailles.

Le scénario qui pourrait faire capoter le retour de José Mourinho Après cette deuxième saison sans aucun trophée majeur glané, Florentino Pérez a convoqué une élection afin de déterminer le prochain président du Real Madrid. « Je me présente aux élections car certains groupes ont tenté de prendre le contrôle du club et prétendent que le Real Madrid est un véritable chaos, a expliqué le boss madrilène la semaine dernière lors d’une conférence de presse. Si quelqu'un veut se présenter à la présidence, il ne devrait pas se contenter de menacer, il devrait le faire et expliquer comment il financera sa campagne ».