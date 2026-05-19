NBA : Victor Wembanyama entre un peu plus dans la légende, et ce n'est pas terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendu, le match 1 de la finale de la Conférence Ouest a tenu toutes ses promesses. Les Spurs ont réussi l'exploit de s'imposer sur le parquet du Thunder grâce à un Victor Wembanyama absolument monstrueux qui s'est offert une performance historique. Et le Français assure que ce n'est pas terminé.

Pour ses premiers playoffs, Victor Wembanyama ne semble pas impressionné. Eblouissant depuis le début de cette postseason qui a vu les Spurs dominer les Blazers (4-1) puis les Timberwolves (4-2), le Français se retrouve donc en finale de conférence face à la meilleure équipe de la saison régulière, le Thunder. Et le match 1 de cette série a tenu toutes ses promesses avec la victoire de San Antonio au terme d'une double prolongation sur le parquet d'OKC (122-115).

La nouvelle prestation légendaire de Wembanyama Et les Spurs ont une nouvelle fois été portés par un immense Victor Wembanyama qui a sorti une ligne de stats totalement folle : 41 points, 24 rebonds, 3 contres et 3 passes décisives. Pour mesurer la portée de cet exploit, il suffit de regarder le noms des très rares joueurs à avoir réussi une telle performance. C'est bien simple, ils ne sont que quatre à pouvoir se vanter d'avoir inscrit au moins 40 points et pris 20 rebonds dans un match de playoffs : David Robinson, Shaquille O'Neal (à quatre reprises !), Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo. Quatre joueurs qui ont tous été MVP. Victor Wembanyama rejoint donc une liste plus que prestigieuse. Mais surtout, Wemby est le plus jeune à réaliser cette performance. Un record jusque-là détenu par Kareem Abdul-Jabbar en 1970 ! Et ce qui est très fort, c'est que le Français parvient à sortir cette ligne de stats dès sa première participation à une finale de conférence, ce que seul Wilt Chamberlain avait réalisé jusque-là. Wembanyama s'invite donc à la table des plus grandes légendes de la NBA. Le tout à seulement 22 ans.