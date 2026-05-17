NBA - Un joueur affronte Wembanyama et n'en revient toujours pas : «C'est le meilleur défenseur que j'aie jamais vu»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour la première fois de sa carrière, Victor Wembanyama disputera la Finale de la Conférence Ouest. Pour cela, les Spurs sont venus à bout des Timberwolves en 6 matches et clairement, le Français a choqué ses adversaires à commencer par Jaden McDaniels.

Lorsque les Timberwolves ont éliminé les Nuggets de Nikola Jokic a la surprise générale au premier tour des playoffs, Jaden McDaniels s'était immédiatement tourné vers la série suivante contre les Spurs. L'ailier de Minnesota avait alors immédiatement prévenu Victor Wembanyama. « Moi, je vais l'attaquer », lâchait Jaden McDaniels, assurant que contrairement à de nombreux joueurs, lui n'aurait pas peur d'aller défier celui qui a été élu meilleur défenseur de la saison. Cependant, après la série remportée par San Antonio, le coéquipier de Rudy Gobert a bien du se rendre à l'évidence et reconnaît avec humilité qu'il est tombé sur plus fort.

Jaden McDaniels choqué par Victor Wembanyama « Wembanyama est sans doute le meilleur défenseur que j'aie jamais affronté. Avec sa taille et son envergure, c'était vraiment difficile d'atteindre le panier. On peut le résumer comme ça. J'arrivais à me placer à mes endroits préférés, mais Wembanyama, il est énorme... Il est tellement grand. C'est le meilleur défenseur que j'aie jamais affronté. Donc bravo à lui », a confié Jaden McDaniels dans des propos rapportés par Basketsession.