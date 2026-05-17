Kylian Mbappé : Didier Deschamps dévoile les coulisses d'un appel secret !

Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde. Sans surprise, on y retrouve Kylian Mbappé, un joueur qui fait toujours beaucoup parler de lui. Sa situation actuelle au Real Madrid est plutôt compliquée. Entre sa blessure et ses nombreuses critiques liées à son comportement, Didier Deschamps a apporté des nouvelles du joueur de 27 ans.
Régulièrement la cible de critiques au Real Madrid ces derniers mois, Kylian Mbappé inquiétait aussi dernièrement en raison de sa condition physique. Son forfait lors du Clasico le week-end dernier a suscité quelques interrogations à quelques jours de la liste de Didier Deschamps. Ce dernier l'a eu au téléphone récemment pour prendre de ses nouvelles.
« Il va bien »
Star de l'Equipe de France et désormais capitaine, Kylian Mbappé a comme beaucoup d'autres joueurs les yeux déjà rivés sur la Coupe du monde 2026 le mois prochain. Les Bleus débuteront leur campagne le 16 juin prochain face au Sénégal et feront partie des équipes favorites. Visiblement, il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir concernant Mbappé. « Kylian, on en parle tous les jours que ce soit en bien ou en mal. Il y en a beaucoup qui l'adorent. Sur le plan de l'efficacité, ça reste Kylian, un joueur hors normes et très impliqué dans le projet de l'équipe de France. Je l'ai eu au téléphone très récemment. Il va bien, il est rétabli, pas de souci » déclare Didier Deschamps dans Téléfoot.
Kylian Mbappé déjà prêt pour le Mondial
Après une saison décevante qui se conclura sans titre avec le Real Madrid, Kylian Mbappé doit en plus subir les critiques de la part des supporters. Son entrée en jeu face à Oviedo sous les sifflets ne semble pas l'avoir affecté plus que cela. Il reste encore deux matches au Real Madrid avant de tirer un trait sur cette saison. L'ancien attaquant du PSG, lui, a déjà les yeux rivés vers son principal objectif de la saison.