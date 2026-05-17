Kylian Mbappé : Didier Deschamps dévoile les coulisses d'un appel secret !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde. Sans surprise, on y retrouve Kylian Mbappé, un joueur qui fait toujours beaucoup parler de lui. Sa situation actuelle au Real Madrid est plutôt compliquée. Entre sa blessure et ses nombreuses critiques liées à son comportement, Didier Deschamps a apporté des nouvelles du joueur de 27 ans.

Régulièrement la cible de critiques au Real Madrid ces derniers mois, Kylian Mbappé inquiétait aussi dernièrement en raison de sa condition physique. Son forfait lors du Clasico le week-end dernier a suscité quelques interrogations à quelques jours de la liste de Didier Deschamps. Ce dernier l'a eu au téléphone récemment pour prendre de ses nouvelles.

« Il va bien » Star de l'Equipe de France et désormais capitaine, Kylian Mbappé a comme beaucoup d'autres joueurs les yeux déjà rivés sur la Coupe du monde 2026 le mois prochain. Les Bleus débuteront leur campagne le 16 juin prochain face au Sénégal et feront partie des équipes favorites. Visiblement, il n'y aurait pas d'inquiétude à avoir concernant Mbappé. « Kylian, on en parle tous les jours que ce soit en bien ou en mal. Il y en a beaucoup qui l'adorent. Sur le plan de l'efficacité, ça reste Kylian, un joueur hors normes et très impliqué dans le projet de l'équipe de France. Je l'ai eu au téléphone très récemment. Il va bien, il est rétabli, pas de souci » déclare Didier Deschamps dans Téléfoot.