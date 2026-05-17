10 ans plus tard, «c'est toujours la même histoire» : Kylian Mbappé se fait remettre à sa place sur la chaîne L'Equipe !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a 10 ans, Kylian Mbappé faisait ses premiers pas dans le monde professionnel avec l'AS Monaco. Peu après, celui qui était considéré comme le prodige du football français faisait ses premiers pas en équipe de France avant un transfert au PSG le faisant entrer dans une autre dimension. Son comportement dans les médias a déjà été pointé du doigt à plusieurs reprises par Johan Micoud qui a remis une pièce dans la machine pendant l'émission de vendredi de L'Equipe du soir.

«Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, je serais parti très loin». Une punchline à l'époque du PSG, quelque temps avant la petite pique à l'Euro 2024 en conférence de presse à ses milieux de terrain n'ayant pas les mêmes attributs que Paul Pogba pour le lancer en profondeur. « Je suis arrivé en Bleus, on avait Pogba. Avec lui, tu avais juste à faire un appel en profondeur et tu savais que le ballon allait arriver ». Cette semaine, Kylian Mbappé a fait le show en zone mixte après la victoire du Real Madrid face à Oviedo (2-0) lorsqu'il n'a pas été titularisé par Alvaro Arbeloa. « Aucun problème avec Arbeloa. Il faut respecter la décision de l’entraîneur. Chacun a ses idées et sa philosophie. Je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Mastantuono et Vini afin de jouer ». Que ce soit avec le PSG, l'équipe de France et à présent au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas mâché ses mots lorsqu'il était irrité par sa situation sportive.

«Tant qu'il n'a pas compris qu'il gagnera quand il aura les mecs avec lui, il n'aura jamais rien compris» Une communication qui a le don d'agacer Johan Micoud. L'ancien joueur du Werder Brême et de l'équipe de France a profité de sa présence sur le plateau de L'Equipe du soir vendredi dans l'optique de faire passer un message de la plus haute importance à Mbappé. « Tant qu'il n'a pas compris qu'il gagnera quand il aura les mecs avec lui, il n'aura jamais rien compris. Le problème, c'est qu'on me dit qu'il est surdoué, qu'il voit tout avant tout le monde, qu'il est intelligent, mais il a commencé à 17 ans, aujourd'hui il en a 27, et c'est toujours la même histoire. Donc moi, je suis désolé, on me dit que je lui tape dessus, je ne lui tape pas dessus. J'en ai rien à fo*tre, moi je vais aller me coucher, et ce soir il n'y aura pas de problème, que je dise ça ou pas ».