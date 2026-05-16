Kylian Mbappé part au clash : C'est la fois de trop pour Johan Micoud, «je ne sais pas à quoi il joue...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe du monde avec l'équipe de France risque d'être un véritable bol d'air et une source d'oxygène critique pour Kylian Mbappé au vu de sa situation personnelle et collective au Real Madrid. Le capitaine des Bleus est sorti du silence jeudi soir en réglant ses comptes face à la presse. Des propos cash envers son entraîneur Alvaro Arbeloa notamment qui n'ont pas manqué de faire réagir Johan Micoud.

Jeudi soir, Kylian Mbappé faisait son retour à la compétition après trois semaines d'absence en raison d'une lésion au muscle semi-tendineux de la jambe gauche contractée fin avril. Le Real Madrid a joué deux matchs sans son numéro 10 dont le Clasico perdu dimanche dernier sur la pelouse du FC Barcelone (0-2). Pour la réception d'Oviedo au Santiago Bernabeu jeudi, Mbappé a hérité de 22 minutes de jeu, lui permettant d'offrir le but du 2-0 à Jude Bellingham.

«Je n’ai pas joué parce que Arbeloa m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l’effectif» De passage en zone mixte après le coup de sifflet final, le meilleur buteur de la saison du Real Madrid avec 41 réalisations a dit tout ce qu'il avait sur le coeur. « Je vais très bien, à 100%. Je n’ai pas joué parce que Arbeloa m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l’effectif. J’accepte et je joue le temps qu’on me donne. J’ai fait une passe décisive à Jude et il faut toujours rester positif ». Son discours a été rapporté par Real-France. Kylian Mbappé avait beaucoup de points à aborder pendant cette prise de parole. Que ce soit son avenir, la rumeur d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine ou bien de sa situation avec son coach actuel Alvaro Arbeloa. « J’étais prêt à être titulaire. Je ne suis pas en colère contre l’entraîneur, il faut toujours respecter la décision d’un coach. Il faut travailler dur pour redevenir titulaire. Aucun problème avec Arbeloa. Il faut respecter la décision de l’entraîneur. Chacun a ses idées et sa philosophie. Je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Mastantuono et Vini afin de jouer. Je ne regarde pas les conférences de presse de l'entraîneur. Chez moi, je regarde la télévision française, pas espagnole ».