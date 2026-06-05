Mercato : Pavard a quitté l’OM, un club se positionne déjà pour le récupérer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, l'OM n'a pas hésité à faire appel à de nombreux joueurs pour renforcer son effectif. Parmi eux, Benjamin Pavard est venu garnir les rangs marseillais, sans connaître un succès fou. Il a choisi l'OM pour se relancer en prêt dans le but de faire son retour en Coupe du monde. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et son bilan est assez décevant finalement. Et l'Inter Milan ne semble pas non plus être intéressé par le Français. Un autre club fonce déjà dessus.

Après une terrible saison pour l'OM, conclue loin des attentes, Benjamin Pavard a quitté le club après son prêt. L'ancien champion du monde n'a pas brillé non plus mais son mercato pourrait quand même être assez agité. En effet, si l'Inter Milan ne le compte pas dans ses plans, le joueur de 30 ans pourrait trouver rapidement une nouvelle destination. Un club turc est déjà sur le coup.

Benjamin Pavard quitte l'OM Venu à l'OM dans le but de se relancer et de retrouver sa place en Equipe de France, Benjamin Pavard n'aura pas réussi son pari. Absent de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, il n'a pas été étincelant avec l'OM, qui a fini par sombrer à la fin de la saison. Le club de la cité phocéenne était donc une étape mitigée sur son parcours. « Une page se tourne aujourd’hui avec l’OM. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement. Je pars avec beaucoup d’émotions, des leçons et le souvenir d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout. Merci au club, au staff, à mes coéquipiers et à toutes celles et ceux qui ont été derrière nous cette saison. Bonne continuation à l’OM pour la suite » écrit-il sur Instagram le 18 mai dernier.