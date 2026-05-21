OM : Avant son départ, Pavard a échappé à un cambriolage de justesse !

Devenu indésirable à l'Inter, Benjamin Pavard a signé à l'OM lors du dernier mercato estival. Alors que le club marseillais n'a pas levé son option d'achat, le défenseur central de 30 ans va revenir à Milan à l'intersaison. Avant de quitter la ville de Marseille, Benjamin Pavard a échappé à un cambriolage de justesse.
Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de l'Inter, Benjamin Pavard a été placé sur le marché des transferts l'été dernier. Alerté par la situation du défenseur central de 30 ans, l'OM a sauté sur l'occasion. En effet, le club marseillais a conclu le prêt avec option d'achat de Benjamin Pavard il y a près d'un an. Toutefois, l'international français ne va plus porter le maillot de l'OM.
Cinq individus dans le jardin de Benjamin Pavard
Après seulement une saison, Benjamin Pavard va quitter l'OM cet été. Alors que le club de Frank McCourt n'a pas levé son option d'achat, l'international français a annoncé son départ sur son compte Instagram. « Je pars avec beaucoup d’émotions, des leçons et le souvenir d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement. Bonne continuation à l’OM pour la suite », a posté Benjamin Pavard, qui va faire son retour à l'Inter Milan.
Les suspects ont été interpellés et placés en garde à vue
D'après les indiscrétions du Parisien, Benjamin Pavard a failli vivre un ultime moment compliqué à Marseille. En effet, le Français est passé tout près de se faire cambrioler. A en croire des sources policières, Benjamin Pavard a été visé par une tentative de vol par effraction. Plus précisément, son épouse a surpris cinq individus dans leur jardin en fin de journée ce mercredi. Alors que les malfaiteurs ont pris la fuite à bord d'un véhicule de la marque Mercedes, la compagne de Benjamin Pavard a contacté les secours. D'après Le Parisien, une voiture correspondant aux critères a été contrôlée, et les cinq suspects ont été interpellés, puis placés en garde à vue. Affaire à suivre...