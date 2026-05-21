OM : Avant son départ, Pavard a échappé à un cambriolage de justesse !

Amadou Diawara

Devenu indésirable à l'Inter, Benjamin Pavard a signé à l'OM lors du dernier mercato estival. Alors que le club marseillais n'a pas levé son option d'achat, le défenseur central de 30 ans va revenir à Milan à l'intersaison. Avant de quitter la ville de Marseille, Benjamin Pavard a échappé à un cambriolage de justesse.

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de l'Inter, Benjamin Pavard a été placé sur le marché des transferts l'été dernier. Alerté par la situation du défenseur central de 30 ans, l'OM a sauté sur l'occasion. En effet, le club marseillais a conclu le prêt avec option d'achat de Benjamin Pavard il y a près d'un an. Toutefois, l'international français ne va plus porter le maillot de l'OM.

Cinq individus dans le jardin de Benjamin Pavard Après seulement une saison, Benjamin Pavard va quitter l'OM cet été. Alors que le club de Frank McCourt n'a pas levé son option d'achat, l'international français a annoncé son départ sur son compte Instagram. « Je pars avec beaucoup d’émotions, des leçons et le souvenir d’un vestiaire resté uni jusqu’au bout. Porter ce maillot restera une expérience forte dans ma carrière et dans ma vie. J’ai toujours essayé de tout donner sur le terrain et de représenter ce club avec respect et engagement. Bonne continuation à l’OM pour la suite », a posté Benjamin Pavard, qui va faire son retour à l'Inter Milan.