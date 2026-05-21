Kylian Mbappé raconte sa réaction lunaire sur le coup de boule de Zinedine Zidane en 2006 : «Je ne comprends pas comment j'ai fait»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Douze ans avant le deuxième sacre de l’équipe de France à la Coupe du monde, Zinedine Zidane et ses coéquipiers auraient pu triompher en 2006 face à l’Italie. Une finale marquée par le coup de boule de l’ex-numéro 10 sur le torse de Marco Materazzi dont se souvient encore Kylian Mbappé, amusé à l’époque.

Huit ans après le premier titre mondial des Bleus, Zinedine Zidane aurait pu récidiver pour le dernier match de sa grande carrière. Le 9 juillet 2006 à l'Olympiastadion à Berlin, l’équipe de France affrontait l’Italie, sortie gagnante de l’opposition. Une rencontre marquée par la panenka mais également le craquage de Zidane, auteur d’un coup de tête de Zinédine Zidane contre la poitrine de Marco Materazzi. Âgé de 7 ans et demi à l’époque, Kylian Mbappé se souvient encore du parcours des hommes de Raymond Domenech.

« La première (Coupe du monde) que j’ai vraiment comprise, c’est en 2006 » « La première (Coupe du monde) que j’ai vraiment comprise, c’est en 2006 en Allemagne, j’avais 7 ans. J’ai été voir France-Brésil à Francfort, avec mes parents […] C’était extraordinaire. Zidane avait fait un super match, il est resté dans la légende », a expliqué l’attaquant du Real Madrid dans un entretien accordé à So Foot Club.