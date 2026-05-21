Kylian Mbappé raconte sa réaction lunaire sur le coup de boule de Zinedine Zidane en 2006 : «Je ne comprends pas comment j'ai fait»

Douze ans avant le deuxième sacre de l’équipe de France à la Coupe du monde, Zinedine Zidane et ses coéquipiers auraient pu triompher en 2006 face à l’Italie. Une finale marquée par le coup de boule de l’ex-numéro 10 sur le torse de Marco Materazzi dont se souvient encore Kylian Mbappé, amusé à l’époque.
Huit ans après le premier titre mondial des Bleus, Zinedine Zidane aurait pu récidiver pour le dernier match de sa grande carrière. Le 9 juillet 2006 à l'Olympiastadion à Berlin, l’équipe de France affrontait l’Italie, sortie gagnante de l’opposition. Une rencontre marquée par la panenka mais également le craquage de Zidane, auteur d’un coup de tête de Zinédine Zidane contre la poitrine de Marco Materazzi. Âgé de 7 ans et demi à l’époque, Kylian Mbappé se souvient encore du parcours des hommes de Raymond Domenech.
« La première (Coupe du monde) que j’ai vraiment comprise, c’est en 2006 »
« La première (Coupe du monde) que j’ai vraiment comprise, c’est en 2006 en Allemagne, j’avais 7 ans. J’ai été voir France-Brésil à Francfort, avec mes parents […] C’était extraordinaire. Zidane avait fait un super match, il est resté dans la légende », a expliqué l’attaquant du Real Madrid dans un entretien accordé à So Foot Club.
« J’ai juste vu le coup de boule, je me suis dit "Ah c’est du divertissement" »
Kylian Mbappé garde aussi en mémoire la finale malheureuse, vécue « dans la fanzone […] à Bondy ». Et à l’époque, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a eu une réaction étonnante en voyant le Ballon d’Or 1998 se faire expulser : « C’était sympa, le résultat n’était pas ce qu’on attendait, mais bon… Je me souviens de la panenka et du coup de boule de Zidane, admet-il. J’étais jeune, je rigolais […] J’ai juste vu le coup de boule, je me suis dit « Ah c’est du divertissement »… Mais ça n’en était pas ! Je ne comprends pas comment j'ai fait pour ne pas comprendre à ce moment-là. »