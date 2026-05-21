PSG : «Il m'a fatigué avec ça»... Quand Kylian Mbappé a fait craquer Presnel Kimpembe !

Amadou Diawara

Kylian Mbappé (27 ans) et Presnel Kimpembe ont cohabité au PSG pendant sept saisons. De surcroit, les deux hommes ont également évolué ensemble en équipe de France, et ce, durant plusieurs années. Interrogé sur Kylian Mbappé ce mercredi, Presnel Kimpembe (30 ans) a avoué que son manque d'efforts défensifs l'avait agacé.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Kylian Mbappé a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont fait le nécessaire pour le recruter lors de l'été 2017. En effet, le PSG a bouclé la signature de Kylian Mbappé, et ce, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. L'écurie rouge et bleu ayant levé la clause à 180M€ de l'attaquant de 27 ans.

«Je lui ai toujours dit» Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Formé au PSG, Presnel Kimpembe était présent lors du passage de Kylian Mbappé à Paris. Comme l'a reconnu l'actuel pensionnaire du Qatar SC, son ex-coéquipier l'agaçait parce qu'il ne faisait pas suffisamment d'efforts défensifs.