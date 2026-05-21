«Le rêve tourne au cauchemar» : Le malaise est confirmé pour Kylian Mbappé au Real Madrid !

La deuxième saison de Kylian Mbappé au Real Madrid ne se passe pas du tout comme prévu. Malgré un très bon niveau d’un point de vue statistique, le Français fait régulièrement l’objet de critiques. Selon Pierre Ménès, le rêve du champion du monde 2018 est progressivement en train de tourner au cauchemar.

La sortie de Kylian Mbappé a beaucoup fait réagir en Espagne et dernièrement c’est Pierre Ménès qui s’est exprimé sur le sujet à travers une vidéo postée sur sa chaîne YouTube . Le journaliste revient notamment sur la saison très compliquée du Français au Real Madrid . « Je pense qu’il faut replacer cette sortie contre Oviedo dans son contexte. Effectivement on peut dire que c’est une prise de parole égoïste, hors sol, tout ce qu’on veut. Je peux entendre ces réflexions, mais il faut aussi replacer ça dans le contexte de la saison que Mbappé vient de vivre. D’abord, il est blessé au genou et on le force à continuer à jouer, visiblement en prenant des risques pour la santé de son articulation. Il le fait bien volontiers parce qu’il sent bien que Xabi Alonso, avec qui il est très proche, est en grand danger et finalement Xabi Alonso est viré. Je pense que c’est déjà une première rupture dans la saison pour Mbappé. »

« Le rêve il est un peu en train de tourner au cauchemar »

Selon Pierre Ménès, la deuxième saison de Kylian Mbappé au Real Madrid est loin d’être une réussite. Alors qu’il rêvait de jouer pour la Casa Blanca, le Français serait clairement en train de déchanter. « Derrière, il y a évidemment ce faux diagnostic sur son genou qui est quand même un truc d’une incompétence assez insensée, je dirais, pour un club pro, déjà, alors que dire pour un club de la dimension du Real Madrid ? C’est invraisemblable que les mecs ne soient pas foutus d’avoir un diagnostic rapide et sérieux et que Mbappé soit obligé d’aller à Paris pour avoir des diagnostics raisonnables pour son genou. On croit rêver ! Derrière, le club met Arbeloa en place, qui visiblement a tous les contours d’une pipe finie, mais les joueurs, Bellingham, Vinicius et compagnie, qui voulaient la tête de Xabi Alonso, et bah forcément le défendent. Il faut aussi reconnaître que les résultats d’Arbeloa sont bien moins bons que ceux de Xabi Alonso parce qu'au moment où Xabi Alonso est viré, le Real est à quatre points du Barça, toujours qualifié en Liga, toujours qualifié en Ligue des champions et qu’avec Arbeloa le club va dégringoler. Là-dessus Mbappé est blessé. Il part en week-end avec sa copine, comme Güler et Courtois qui ont fait exactement la même chose, mais eux visiblement ils ont le droit. On dit : "Oui, un leader ne fait pas ça", mais je vois pas où Mbappé est plus leader du Real Madrid que Courtois ? Et puis derrière, au moment où il fait des efforts pour revenir jouer, on le met remplaçant à Oviedo. Bon bah voilà, le mec il en a ras le bol de la situation et il le fait savoir. Alors effectivement, de toute façon, en partant du principe que dès qu’il dit quelque chose, il a nécessairement tort, avec ce postulat de base il ferait mieux de jamais l’ouvrir, mais ça dénote quand même un vrai mal-être du joueur qui doit quand même aujourd’hui être bien triste d’être dans un club comme ça alors que c’était le club de rêve de sa vie et que pour l’instant le rêve il est un peu en train de tourner au cauchemar. »