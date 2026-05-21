Transfert de Julian Alvarez : Le PSG prépare une grosse opération inattendue ?

Alexis Brunet

Alors qu’il fait partie actuellement des meilleurs avant-centres de la planète, Julian Alvarez pourrait bien atterrir au PSG cet été. Le club de la capitale en aurait fait sa priorité pour le mercato estival et il pourrait bien formuler une offre assez inattendue pour remporter la mise. L’idée parisienne serait de proposer à l’Atlético de Madrid de l’argent ainsi qu’un joueur.

Pendant deux saisons, Julian Alvarez est passé par Manchester City, mais, dans l’ombre d’Erling Haaland, il a finalement décidé de s’en aller en 2024. L’Argentin a rebondi à l’Atlético de Madrid où il dispose d’un statut de titulaire et il s’est donc imposé comme l’un des meilleurs numéro neuf de la planète. Prochainement, le joueur de 26 ans pourrait connaître un nouveau club dans sa carrière, car le PSG en aurait fait sa priorité pour cet été.

Le PSG pourrait échanger Gonçalo Ramos contre Julian Alvarez Le PSG ferait partie des prétendants de Julian Alvarez et le transfert de ce dernier pourrait coûter cher au club de la capitale. Toutefois, une option moins coûteuse pourrait voir le jour, car d’après les informations de Teamtalk, le club de la capitale réfléchirait à la possibilité d’inclure Gonçalo Ramos dans l’opération. Ce dernier souhaiterait quitter Paris et l’Atlético de Madrid pourrait être une destination intéressante. Cela permettrait de faire baisser la note, mais le champion de France devrait toutefois rajouter quelques millions d’euros.