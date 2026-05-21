Rugby - Top 14 : Nouveau coup dur, un autre forfait est annoncé au Stade toulousain !

Pierrick Levallet

Premier de Top 14, le Stade toulousain est naturellement qualifié pour les phases finales du championnat. Ugo Mola va toutefois être privé d’Anthony Jelonch, qu va devoir se faire opérer de l’épaule. Et comme si cela ne suffisait pas, les Rouge-et-Noir vont également devoir faire l’impasse sur Benjamin Bertrand, touché au ménisque.

Le Stade toulousain s’est naturellement qualifié pour les phases finales du Top 14. Les Rouge-et-Noir ont terminé premiers du championnat, avec 8 points d’avance sur Montpellier. Ugo Mola va néanmoins être privé d’un élément majeur : Anthony Jelonch. Le troisième ligne aile de 29 ans va devoir se faire opérer de l’épaule et doit donc déclarer forfait pour la fin de saison. Et comme si cela ne suffisait pas, le club toulousain va être privé d’un autre joueur.

Un autre forfait au Stade toulousain pour les phases finales de Top 14 D’après les informations de RMC Sport, Benjamin Bertrand serait lui aussi forfait pour les phases finales de Top 14. Le pilier de 22 ans se serait blessé au ménisque à l’entraînement. Il devrait donc, lui aussi, manquer la fin de saison avec le Stade toulousain. Il avait participé aux matchs face à Castres, Clermont et Toulon avant de manquer le dernier déplacement sur la pelouse de La Rochelle. Ugo Mola va donc devoir se passer de ses services, et ainsi miser sur Rodrigue Neti, Cyril Baille et David Ainu’u.