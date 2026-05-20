Top 14 : Gros coup dur au Stade toulousain, un forfait est annoncé !

La fin de saison n’est pas de tout repos au Stade Toulousain, qui traverse une période d’incertitude depuis son élimination en quart de finale de la Champions Cup. Avec celle sur le terrain de La Rochelle dimanche dernier (38-10), on monte à trois défaites lors des cinq derniers matchs et Ugo Mola commence à compter ses troupes, avec l’infirmerie toulousaine qui se remplit.
Réputé intouchable, le Stade Toulousain a montré des signes de faiblesse cette saison avec notamment une première défaite à domicile le 26 avril dernier, face à Clermont (24-27). Et les critiques commencent à fuser, avec d’ailleurs une nouvelle défaite concédée sur le terrain du Stade Rochelais lors de la 24e journée de Top 14.
Ça ne va plus à Toulouse
Lors de la conférence de presse d’après-match, Ugo Mola a notamment manqué le manque de caractère de ses joueurs « Force est de reconnaître qu’il en manque. Donc oui, si en conférence de presse, certains ont évoqué le caractère et l’état d’esprit, ils étaient malheureusement absents, on va dire. Enfin, absents… Pas à la hauteur pour venir rivaliser avec une équipe qui jouait un match éliminatoire, en tout cas, pour elle » a expliqué le manager du Stade Toulousain. « J’ai cru voir une équipe qui allait jouer un match qui comptait la semaine d’après, alors qu’on est en vacances. Donc, c’est un peu dommage de voir ce niveau d’engagement ».
Fin de saison pour Anthony Jelonch
Et les problèmes ne vont pas s’arrêter là pour le Stade Toulousain. D’après les informations de RMC Sport, Anthony Jelonch va devoir se faire opérer de l’épaule et devrait donc être forfait pour le reste de la saison. Le jeune pilier gauche Benjamin Bertrand devrait également faire une croix sur cette fin de saison, puisqu’il se serait blessé au genou lors d’un entrainement. La bonne nouvelle pourrait toutefois venir d’Antoine Dupont, puisque la blessure qui lui a fait rater le dernier match ne serait que légère et il devrait donc être disponible pour la réception du LOU, le 30 mai prochain.