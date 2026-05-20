Top 14 : Gros coup dur au Stade toulousain, un forfait est annoncé !

Axel Cornic

La fin de saison n’est pas de tout repos au Stade Toulousain, qui traverse une période d’incertitude depuis son élimination en quart de finale de la Champions Cup. Avec celle sur le terrain de La Rochelle dimanche dernier (38-10), on monte à trois défaites lors des cinq derniers matchs et Ugo Mola commence à compter ses troupes, avec l’infirmerie toulousaine qui se remplit.

Réputé intouchable, le Stade Toulousain a montré des signes de faiblesse cette saison avec notamment une première défaite à domicile le 26 avril dernier, face à Clermont (24-27). Et les critiques commencent à fuser, avec d’ailleurs une nouvelle défaite concédée sur le terrain du Stade Rochelais lors de la 24e journée de Top 14.

Ça ne va plus à Toulouse Lors de la conférence de presse d’après-match, Ugo Mola a notamment manqué le manque de caractère de ses joueurs « Force est de reconnaître qu’il en manque. Donc oui, si en conférence de presse, certains ont évoqué le caractère et l’état d’esprit, ils étaient malheureusement absents, on va dire. Enfin, absents… Pas à la hauteur pour venir rivaliser avec une équipe qui jouait un match éliminatoire, en tout cas, pour elle » a expliqué le manager du Stade Toulousain. « J’ai cru voir une équipe qui allait jouer un match qui comptait la semaine d’après, alors qu’on est en vacances. Donc, c’est un peu dommage de voir ce niveau d’engagement ».