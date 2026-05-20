Kylian Mbappé : Le Real Madrid a le même problème que le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au Real Madrid il y a deux ans, Kylian Mbappé suscite la polémique. L’attaquant français, qui a récemment fait jaser en critiquant publiquement la gestion de son entraîneur, semble une fois de plus en plein cœur d’une situation très problématique en interne. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle connue au PSG selon Séverine Parlakou.

Un malaise avec Kylian Mbappé ? Ayant récemment critiqué la gestion d’Alvaro Arbeloa face aux médias, l’attaquant français a fait couler beaucoup d’encre en Espagne. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole a fait état d’un mal-être du Français au sein d’un vestiaire madrilène complètement déchiré. Alors que des clans semblent s’être formés et que Mbappé serait en froid avec plusieurs joueurs importants, ces problématiques rappellent étrangement celles qui concernaient le Bondynois lors de ces dernières saisons avec le PSG.

« Je suis désolée, il est arrivé deux ans trop tard » Présente sur le plateau de la Chaîne l’Equipe ce mardi soir, la journaliste Séverine Parlakou a concédé que l’attitude problématique de Kylian Mbappé était exactement pareille à Paris il y a de cela trois ans. « Pour moi, l’un des deux doit s’en aller. Je vais être super franche. J’adore le joueur qu’est Mbappé. Je l’adore, je trouve qu’il est sensationnel, hors-norme. Mais je suis désolée, il est arrivé deux ans trop tard. Pour moi, ça reste encore l’équipe de Vinicius Jr. En plus de ça, tout ce qui se passe hors du football et du terrain ne me convient pas et me déplaît totalement », a d’abord confié Séverine Parlakou avant de poursuivre.