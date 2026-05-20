Mercato - Benjamin Pavard quitte l’OM : Un retour inattendu est évoqué sur La Chaîne L’Equipe

Pierrick Levallet

Prêté avec option d’achat par l’Inter cette saison, Benjamin Pavard n’a pas été conservé par l’OM. L’international français a confirmé son départ sur les réseaux sociaux. Le défenseur de 30 ans va néanmoins devoir se trouver une nouvelle destination puisque les Nerazzurri n’entendent pas le garder. Un retour inattendu a alors été évoqué sur La Chaîne L’Equipe pour le champion du monde 2018.

Benjamin Pavard n’a pas vraiment fait bonne impression à l’OM cette saison. Prêté avec option d’achat par l’Inter, le champion du monde 2018 n’a pas réussi à convaincre les dirigeants marseillais de le conserver, son exercice 2025-2026 ayant été plutôt décevant. L’international français a alors annoncé son départ sur les réseaux sociaux ce lundi. Les Nerazzurri n’entendraient toutefois pas garder non plus le défenseur de 30 ans, qui va donc être contraint de se trouver une nouvelle destination. Sur La Chaîne L’Equipe, on a ainsi évoqué un potentiel retour... en Bundesliga !

«Je le vois bien faire un retour en Bundesliga» « J’aurais pensé à un retour en Allemagne. À Stuttgart, il a laissé de bons souvenirs. Je le vois bien faire un retour en Bundesliga parce qu’il connaît bien le championnat. Et on sait très bien que là-bas, si tu fais une ou deux bonnes saisons, tu peux très vite rebondir ailleurs. Il va finir à 36/37 s’il ne se blesse pas donc il lui reste encore de belles années » a expliqué Benoît Tremoulinas dans L’Equipe de Greg.