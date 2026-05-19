Mercato - OM : Le problème d’argent qui va empêcher la signature de Bruno Genesio ?

Pierrick Levallet

Et si le prochain entraîneur de l’OM se nommait Bruno Genesio ? Alors que l’avenir d’Habib Beye est plutôt incertain, l’entraîneur du LOSC est l’un des noms évoqués pour le remplacer sur le banc marseillais. Seulement, un problème d’argent pourrait bien empêcher la signature du coach de 59 ans sur la Canebière.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Habib Beye pourrait bien quitter l’OM maintenant que la saison est terminée. L’entraîneur franco-sénégalais n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés lorsqu’il est arrivé pour remplacer Roberto De Zerbi, à savoir remporter la Coupe de France et terminer au moins troisième de Ligue 1. La direction marseillaise réfléchirait à un nom pour le remplacer. Celui de Bruno Genesio est d’ailleurs revenu régulièrement ces dernières semaines.

Bruno Genesio refroidi par les problèmes financiers de l'OM ? D’après les informations de RMC Sport, l’entraîneur de 59 ans songerait à son avenir au LOSC, où il est en fin de contrat. Mais Bruno Genesio s’intéresserait aussi de près aux conditions qu’il pourrait obtenir en signant à l’OM. L’ancien de l’OL et du Stade Rennais évaluerait ainsi les capacités financières du club phocéen. La formation marseillaise afficherait quelques soucis à ce niveau-là, avec un déficit de plus de 100M€ sur les trois dernières saisons. Ce problème pourrait bien refroidir Bruno Genesio, qui devrait réfléchir et prendre une décision.