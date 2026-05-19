PSG-Bayern Munich : «On était choqués», Ibrahim Mbaye n'en revient toujours pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 28 avril dernier, le PSG a battu le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions (5-4). Une rencontre faisant déjà partie de l’histoire au vu du niveau de jeu affiché par les deux équipes. Présent sur le banc parisien ce soir là, Ibrahim Mbaye a été choqué de la qualité de la rencontre.

Un match faisant déjà partie de la légende. Si le PSG est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions sur cette saison 2025-2026, le club de la capitale le doit notamment à une masterclass au Parc des Princes le 28 avril dernier. Alors opposée au Bayern Munich en demi-finale, la formation de Luis Enrique a offert un immense récital offensif face à une équipe bavaroise de très haut niveau pour un total de neuf buts inscrits (5-4). Présent sur le banc du PSG sur ce choc, Ibrahim Mbaye n’en revient toujours pas.

« Même nous sur le banc on était choqués » « C’est des monstres, frère. Ils sont trop forts. Le match PSG/Bayern quand y a eu 5-4. Même nous sur le banc on était choqués. Je regardais le match, je prenais du plaisir, c’était trop bien ! », a ainsi confié le jeune crack du PSG au cours d’une diffusion live avec le streameur Evanv77. De son côté, Luis Enrique avait affirmé dans la foulée de ce match qu’il n’avait quasiment jamais vu ça de son vivant.