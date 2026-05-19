Rugby - UBB : Matthieu Jalibert lance la finale de Champions Cup, «on cherche la deuxième étoile»

Axel Cornic

Pour la deuxième année consécutive, l’Union Bordeaux-Bègles a réussi à se frayer un chemin jusqu’en finale de la Champions Cup, éliminant notamment le Stade Toulousain lors des quarts. Mais le plus dur est encore à venir, puisque c’est le Leinster qui se met en travers de la route de Matthieu Jalibert et ses coéquipiers.

Tenus en échec par le Stade Toulousain en Top 14, les Bordelo-bèglais ont décidé de partir à la conquête de la Champions Cup. Et ça leur réussi plutôt bien, puisqu’après avoir remporté le premier titre de leur histoire, les joueurs de l’UBB pourraient réaliser un incroyable doublé le 23 mai prochain.

« C’est déjà beaucoup de fierté » Présent en conférence de presse à quelques jours de la finale contre le Leinster à San Mamés, Matthieu Jalibert savoure le moment présent. « C’est déjà beaucoup de fierté. C’est aussi la concrétisation de tout le travail de cette année, des moments où ça a été compliqué, où il a fallu s’arracher, aller en Afrique du Sud, enchaîner les matchs… Pendant l’hiver, on sait qu’on prépare ce genre de grand rendez-vous, notamment en Coupe d’Europe puisque s’offrir un beau parcours en poules nous permet de recevoir jusqu’à la finale » a expliqué l’ouvreur de l’UBB.