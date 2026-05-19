Un crack du PSG snobe l’équipe de France, «dans ma famille personne ne savait...»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A seulement 18 ans, Ibrahim Mbaye est déjà considéré comme l’une des plus belles promesses du PSG. En novembre 2025, le numéro 49 parisien décidait de représenter le Sénégal au niveau international, malgré la possibilité de jouer pour l’équipe de France. Ce mercredi, le Titi Parisien a confié que ce choix avait été très personnel.

Au cours des derniers jours, l’équipe de France a sans doute perdu un très gros talent. Auteur d’une très belle saison avec le LOSC, Ayyoub Bouaddi a décidé de représenter le Maroc. Quelques mois plus tôt, c’est Ibrahim Mbaye, grand talent du PSG qui décidait quant à lui de représenter le Sénégal plutôt que les Bleus. Né en 2008, le jeune ailier parisien dispose d’un énorme potentiel, et va disputer la Coupe du Monde avec les « Lions de la Teranga ».

« C’est le meilleur choix que j’ai fait dans ma vie » Présent sur un live avec le streameur Evanv77 ce mercredi, Ibrahim Mbaye est revenu sur cette décision très importante concernant sa carrière internationale. « La sélection, les gars, si vous saviez… c’est le meilleur choix que j’ai fait dans ma vie. Là-bas, c’est une dinguerie, les Sénégalais ont un cœur énorme, c’est incroyable. C’était un choix du cœur. Dans ma famille, personne ne savait que j’allais choisir le Sénégal », a ainsi confié le joueur du PSG, qui a également révélé une anecdote amusante concernant les amendes du club parisien.