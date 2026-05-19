Neymar de retour avec le Brésil : Les coulisses de cette surprise pour la Coupe du Monde

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neymar sera bien du voyage en Amérique du Nord pour la Coupe du monde (11 juin-19 juillet). A la tête de la Seleção depuis moins d’un an, Carlo Ancelotti a décidé de convoquer l’attaquant de 34 ans pour la première fois. Un choix fort resté secret jusqu’au bout.

A 34 ans, Neymar a réussi son pari. Déterminée à participer à sa quatrième (et probable dernière) Coupe du monde, l’ancienne star du PSG a été convoquée par Carlo Ancelotti . Une annonce qui a suscité l’enthousiasme d’une grande partie des fans de la Seleção, qui espèrent s’enflammer devant les gestes techniques du Ney avec un brin de nostalgie. D’autres observateurs sont plus sceptiques, estimant que les grandes années de l’attaquant sont derrière lui.

Le choix final Carlo Ancelotti allait de toute façon susciter le débat, le sélectionneur du Brésil étant relancé sur le sujet depuis sa nomination l’année dernière. Comme l’explique L’Équipe, l’ancien entraîneur du Real Madrid a fini par trancher quelques jours avant de dévoiler sa liste, informant seulement son proche entourage. Le secret était donc bien gardé, à tel point que Neymar , malgré son réseau au Brésil, a appris sa convocation au même moment que les supporters ce lundi. Preuve en est, le joueur de Santos aurait, d’après la presse auriverde, tourné plusieurs publicités avec des sponsors : une en tant que joueur de la Seleção et une autre en tant que simple spectateur.

« Les échanges avec son entourage ont été constructifs depuis plusieurs mois »

« Nous avons suivi Neymar tout au long de l'année. Il a bénéficié d'un temps de jeu régulier ces derniers mois et a amélioré sa condition physique, s’est justifié Carlo Ancelotti après avoir révélé sa liste. L'évaluation a toujours porté sur sa condition physique. C'était le seul point d'interrogation concernant Neymar. Il peut encore améliorer sa condition physique avant le premier match. Mais son expérience et l'affection que lui porte le groupe peuvent contribuer à créer une ambiance positive ». Malgré son statut, Neymar ne bénéficiera d'aucun traitement de faveur de la part de l’Italien : « À la Coupe du monde, il aura les mêmes opportunités et les mêmes responsabilités que les 25 autres joueurs. Nous pouvons l'utiliser à différents postes. Nous l'avons convoqué en raison de son expérience. Il est habitué à la pression. Je veux être clair et honnête. S'il mérite de jouer, il jouera. J'ai une idée du onze de départ, mais cela peut changer. Je ne veux pas de stars, je veux des joueurs qui nous aideront à gagner. (…) Je veux me concentrer sur le collectif, pas sur l'individu, et j'ai fait appel aux bons joueurs pour cela. »

Rapportée par L’Équipe, une source de la Fédération brésilienne en a dit plus sur ce choix : « Les échanges avec son entourage ont été constructifs depuis plusieurs mois et Neymar a vraiment mis tous les atouts de son côté pour se donner la chance d'être appelé, glisse une source au sein de l'instance. Il n'y avait aucune raison qu'il n'y soit pas à partir du moment où le staff estimait qu'il était en forme athlétiquement. » Reste à voir si Carlo Ancelotti a bien fait…