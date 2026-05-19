L’OM réclame 25M€ : Les quatre destinations possibles pour Leonardo Balerdi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a disputé son 200e match dimanche face au Stade Rennais (1-0), Leonardo Balerdi a très certainement fait sa dernière apparition sous les couleurs de l’OM. Six ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, l’international argentin devrait s’en aller après la Coupe du monde 2026 et quatre clubs seraient déjà sur les rangs afin de le recruter.

S’il n’a pas voulu le confirmer, la réception du Stade Rennais (3-1) dimanche était probablement le dernier match de Leonardo Balerdi avec l’OM. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2028, le départ du défenseur âgé de 27 ans est acté depuis un moment et devrait se concrétiser après la Coupe du monde 2026, à laquelle il pourrait participer sous les couleurs de l’Argentine.

Quatre clubs intéressés par Balerdi « On verra. Je ne sais pas encore. Pour le moment, je suis ici, mais on verra », a répondu Leonardo Balerdi au micro de BFM Marseille, quand il lui a été demandé s’il avait joué son dernier match avec l’OM. En fin de cycle à Marseille et alors que le club doit récupérer des liquidités, son départ ne fait pas trop de doutes et son prix aurait été fixé entre 20 et 25M€. Selon Tutto Juve, quatre clubs seraient d’ailleurs intéressés par l’international argentin (11 sélections) : la Juventus, l’AS Rome, Nottingham Forest et l’Atlético Madrid.