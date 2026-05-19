Bruno Genesio à l'OM : Le fils d’Ancelotti contacté pour le remplacer dans un club de Ligue 1 ?

Axel Cornic

En fin de contrat, Bruno Genesio pourrait quitter le LOSC pour se lancer un nouveau défi du côté de l’Olympique de Marseille. Plusieurs sources ont évoqué une rencontre entre le technicien français de 59 ans et Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions de président le 2 juillet prochain, mais qui semble déjà avoir décidé de remplacer Habib Beye.

Après avoir réussi à terminer la saison sur le podium, Bruno Genesio semble sérieusement envisager un départ de Lille. Son contrat se termine dans seulement quelques semaines et si Olivier Létang semble vouloir le convaincre de prolonger, d’autres clubs sont déjà passés à l’action pour le convaincre.

« Tout est envisageable » pour Genesio A en croire les informations de L’Equipe ou encore de RMC Sport, l’OM aurait déjà pris les devants avec une première prise de contact avec Bruno Genesio. Ce dernier serait séduit par l’idée de diriger le club marseillais, mais le manque de moyens pour la saison prochaine semble l’avoir un peu refroidi. Interrogé en marge de la dernière journée de Ligue 1, le principal intéressé a laissé planer le flou sur son avenir. « Il est prévu qu'on fasse un bilan avec le président, entre autres, on verra, tout est envisageable » a déclaré celui qui pour le moment, est encore le coach du LOSC.