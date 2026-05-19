Bruno Genesio à l'OM : Le fils d’Ancelotti contacté pour le remplacer dans un club de Ligue 1 ?

En fin de contrat, Bruno Genesio pourrait quitter le LOSC pour se lancer un nouveau défi du côté de l’Olympique de Marseille. Plusieurs sources ont évoqué une rencontre entre le technicien français de 59 ans et Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions de président le 2 juillet prochain, mais qui semble déjà avoir décidé de remplacer Habib Beye.
Après avoir réussi à terminer la saison sur le podium, Bruno Genesio semble sérieusement envisager un départ de Lille. Son contrat se termine dans seulement quelques semaines et si Olivier Létang semble vouloir le convaincre de prolonger, d’autres clubs sont déjà passés à l’action pour le convaincre.
« Tout est envisageable » pour Genesio
A en croire les informations de L’Equipe ou encore de RMC Sport, l’OM aurait déjà pris les devants avec une première prise de contact avec Bruno Genesio. Ce dernier serait séduit par l’idée de diriger le club marseillais, mais le manque de moyens pour la saison prochaine semble l’avoir un peu refroidi. Interrogé en marge de la dernière journée de Ligue 1, le principal intéressé a laissé planer le flou sur son avenir. « Il est prévu qu'on fasse un bilan avec le président, entre autres, on verra, tout est envisageable » a déclaré celui qui pour le moment, est encore le coach du LOSC.
A Lille, on penserait à Davide Ancelotti
Le sentiment actuel est que Genesio souhaite prendre tout son temps pour trancher, avec d’autres offres qui pourraient d’ailleurs arriver dans les prochaines semaines. En attendant, son club semble se préparer au pire et aurait déjà commencé à ratisser le terrain pour lui trouver un successeur. Certains ont notamment parlé de Thiago Motta, ancien joueur du PSG qui est sans club depuis son départ de la Juventus en mars 2025. Mais à en croire les dernières indiscrétions de Mediaset, c’est Davide Ancelotti qui serait devenu l’une des priorités du LOSC. Fils de Carlo Ancelotti, dont il a suivi la carrière depuis 2012, le technicien de 36 ans fait actuellement partie du staff de la sélection brésilienne.