Transfert à 30M€ : Une grosse opération se précise à l’OM ?

Le mercato estival sera mouvementé à l’OM, contraint de céder plusieurs joueurs pour renflouer les caisses en l'absence des gains liés à la qualification pour la Ligue des champions. Arrivé cet hiver en provenance du Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber pourrait être concerné, le milieu néerlandais disposant d’une très belle cote sur le marché des transferts.
Sans la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille se retrouve dans une situation financière inquiétante, et même « grave » si l’on en croit une source du club rapportée ce mardi par Nice-Matin. « Longoria en est responsable, estime-t-on en interne. Stéphane Richard a montré qu'il était un manager capable de gérer ce genre de réalité économique. Il va amener de la rationalité et il était temps ». Il faudra notamment vendre certains éléments pour équilibrer les comptes.
L’OM pourrait se séparer d’une recrue hivernale
A peine arrivée, Quinten Timber pourrait déjà plier bagage. Il faut dire que le milieu de terrain, arrivé en janvier dernier à l’OM en provenance du Feyenoord Rotterdam pour seulement 4,5 millions d'euros en raison de sa situation contractuelle, dispose d’une très belle cote sur le marché (25M€ pour le site de référence Transfermarkt). Selon les informations divulguées par le journaliste Ekrem Konur sur le site SportsBoom, le club songerait à se séparer du joueur, très courtisé en Angleterre.
Quinten Timber prêt à filer en Premier League ?
Plusieurs formations de Premier League sont intéressées par Quinten Timber, à l’instar d’Aston Villa, en pole position dans le dossier, mais aussi Crystal Palace. L’Olympique de Marseille attendrait 30 millions d’euros pour le Néerlandais, prêt à rejoindre l’Angleterre.
Interrogé avant la fin de la saison sur son avenir, Quinten Timber avait refusé de se projeter. « Je ne réfléchis pas à ce qui peut se passer en juin ou en juillet. Vous pouvez me reposer la question en juillet, je vous répondrai, confiait-il en conférence de presse. La seule manière de le faire, c’est de me concentrer sur ces matchs. Je ne dois pas me concentrer sur autre chose. Si je réfléchis à beaucoup de choses, cela me coûte de l’énergie. Cela peut aussi m’enlever de l’énergie et je peux me blesser. Donc je ne pense pas vraiment à ça. Bien sûr, c’est toujours beau de penser à ce qui va arriver avec la Coupe du Monde, mais on verra après la fin de saison ».