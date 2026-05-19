Transfert à 30M€ : Une grosse opération se précise à l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le mercato estival sera mouvementé à l’OM, contraint de céder plusieurs joueurs pour renflouer les caisses en l'absence des gains liés à la qualification pour la Ligue des champions. Arrivé cet hiver en provenance du Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber pourrait être concerné, le milieu néerlandais disposant d’une très belle cote sur le marché des transferts.

Sans la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille se retrouve dans une situation financière inquiétante, et même « grave » si l’on en croit une source du club rapportée ce mardi par Nice-Matin. « Longoria en est responsable, estime-t-on en interne. Stéphane Richard a montré qu'il était un manager capable de gérer ce genre de réalité économique. Il va amener de la rationalité et il était temps ». Il faudra notamment vendre certains éléments pour équilibrer les comptes.

L’OM pourrait se séparer d’une recrue hivernale A peine arrivée, Quinten Timber pourrait déjà plier bagage. Il faut dire que le milieu de terrain, arrivé en janvier dernier à l’OM en provenance du Feyenoord Rotterdam pour seulement 4,5 millions d'euros en raison de sa situation contractuelle, dispose d’une très belle cote sur le marché (25M€ pour le site de référence Transfermarkt). Selon les informations divulguées par le journaliste Ekrem Konur sur le site SportsBoom, le club songerait à se séparer du joueur, très courtisé en Angleterre.