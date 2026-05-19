«Il faudra en retenir les leçons» : La sortie forte de Medina après la saison ratée de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cinquième de Ligue 1 après sa victoire contre le Stade Rennais, l’OM a enchaîné les désillusions au cours de la saison. Sur Instagram, Facundo Medina, arrivé dans la cité phocéenne l’été dernier, est revenu sur sa première année « émotionnellement intense » à Marseille.

L’heure est au bilan pour l’Olympique de Marseille, terminant cette saison à la cinquième place de la Ligue 1 après la victoire contre Rennes (3-1) au Vélodrome. La qualification pour la Ligue Europa est donc validée, un très maigre lot de consolation pour le club phocéen qui a enchaîné les désillusions au cours des derniers mois. Sur Instagram, Facundo Medina a adressé un message aux supporters.

Le message de Facundo Medina « La fin d’une saison très mouvementée et émotionnellement intense, qui laissera forcément des regrets. Malgré tout, nous terminons cette année sur une note un peu plus positive avec une qualification en Ligue Europa, même si nous espérions tous autre chose. Il faudra en retenir les leçons et revenir plus forts. Merci à nos supporters pour leur soutien tout au long de la saison, à mes coéquipiers, au staff et à tous les salariés du club qui œuvrent chaque jour dans l’ombre et nous accompagnent au quotidien », a indiqué le défenseur de l’OM.