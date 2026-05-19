«Il faudra en retenir les leçons» : La sortie forte de Medina après la saison ratée de l’OM

Cinquième de Ligue 1 après sa victoire contre le Stade Rennais, l’OM a enchaîné les désillusions au cours de la saison. Sur Instagram, Facundo Medina, arrivé dans la cité phocéenne l’été dernier, est revenu sur sa première année « émotionnellement intense » à Marseille.
L’heure est au bilan pour l’Olympique de Marseille, terminant cette saison à la cinquième place de la Ligue 1 après la victoire contre Rennes (3-1) au Vélodrome. La qualification pour la Ligue Europa est donc validée, un très maigre lot de consolation pour le club phocéen qui a enchaîné les désillusions au cours des derniers mois. Sur Instagram, Facundo Medina a adressé un message aux supporters.
Le message de Facundo Medina
« La fin d’une saison très mouvementée et émotionnellement intense, qui laissera forcément des regrets. Malgré tout, nous terminons cette année sur une note un peu plus positive avec une qualification en Ligue Europa, même si nous espérions tous autre chose. Il faudra en retenir les leçons et revenir plus forts. Merci à nos supporters pour leur soutien tout au long de la saison, à mes coéquipiers, au staff et à tous les salariés du club qui œuvrent chaque jour dans l’ombre et nous accompagnent au quotidien », a indiqué le défenseur de l’OM.
Ça va bouger à Marseille
Reste à voir désormais si l’ancien du RC Lens sera toujours présent dans l’effectif la saison prochaine, de nombreux changements étant prévus durant le mercato estival. Sans la Ligue des champions, et les recettes qui vont avec, l’Olympique de Marseille doit renflouer ses caisses et pourrait se résoudre à se séparer de certains éléments. Récemment, La Provence indiquait qu’aucun joueur n’était considéré comme intransférable en interne. Leonardo Balerdi, Mason Greenwood, Geronimo Rulli ou encore Pierre-Emile Hojbjerg pourraient donc être concernés…