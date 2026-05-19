Bagarre avec Adrien Rabiot : Jonathan Rowe raconte enfin ce qui s’est passé dans le vestiaire de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’été dernier, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe étaient tous les deux poussés vers la sortie par l’OM, à la suite d’une violente altercation survenue dans les vestiaires après une défaite à Rennes (1-0) lors de la première journée de Ligue 1. Neuf mois après les faits, l’Anglais est revenu sur ce qui s’est passé entre lui et l’international français.

Pour certains, c’est ce qui a conditionné la mauvaise saison de l’OM. Un exercice 2025-2026 qui a commencé par une défaite sur la pelouse du Stade Rennais (1-0) pour le compte de la première journée de Ligue 1, suivie d’une bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans les vestiaires. Un épisode après lequel le club a décidé de se séparer des deux joueurs, transférant le premier à l’AC Milan et le second à Bologne.

« Ça a dégénéré » Auprès de The Athletic, Jonathan Rowe est revenu sur cette affaire, expliquant qu’au départ, c’est avec Geronimo Rulli qu’il était en train de se disputer. « Ça a dégénéré. C’est quelque chose qu’il a dit », a-t-il déclaré. C’est à ce moment-là qu’Adrien Rabiot est intervenu, tandis que dans le même temps Darryl Bakola perdait connaissance. Ce que Roberto De Zerbi avait décrit comme « deux employés qui se battent, comme s’ils étaient dans un pub anglais. »