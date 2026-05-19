De l'OM à Paris : «Je n'aurais eu aucun scrupule à signer au PSG», la condition qui aurait changé la carrière de Nasri !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Samir Nasri a bien voyagé au cours de ses seize années de carrière. De l'OM à Anderlecht, en passant par Antalyaspor, West Ham United, Séville et surtout Arsenal ainsi que Manchester City, le Petit Prince de Marseille comme il a été surnommé aurait pu lui aussi faire partie du cerlce des « traîtres » ayant navigué entre le PSG et l'OM. Dans le podcast RESPECT de K-mel d'Alliance Ethnik, Nasri est passé aux aveux.

Intertitre 1 Le Petit Prince de Marseille. Le natif de la cité phocéenne a été surnommé ainsi lors de son passage fructueux à l'académie de l'OM. Après neuf saisons passées au centre de formation du club marseillais, Samir Nasri a été lancé dans le grand bain en 2004 à tout juste 17 ans. La suite ? Tout le monde la connaît avec quatre saisons pleines pour celui qui a fêté sa première sélection en équipe de France A l'année de ses 20 ans.

«Dans l'absolu, si Marseille était là-haut, tu aurais aimé faire toute ta carrière à Marseille ?» En 2008, Samir Nasri quittait l'OM dans l'optique de s'envoler pour Londres et Arsenal. Cependant, l'option d'effectuer la totalité de sa carrière à l'Olympique de Marseille aurait totalement pu se réaliser. C'est la question que lui a posé K-mel d'Alliance Ethnik lors de son podcast RESPECT. « Dans l'absolu, si Marseille était là-haut, tu aurais aimé faire toute ta carrière à Marseille ? ». La réponse de Nasri a été expéditive. « Dans l'absolu, oui. Si Marseille est là-haut ».