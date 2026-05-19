Mercato : Deux jeunes talents vont quitter le PSG, la révélation dans la presse !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si depuis plusieurs années, le PSG s’implique dans le fait d’intégrer ses jeunes joueurs à l’équipe première, cela n’empêche pas certains « Titis » de partir. En plein cœur de la génération née en 2008, deux éléments devraient prochainement quitter le club de la capitale. Explications.

Le PSG a appris de ses erreurs. Longtemps critiqué vis-à-vis de sa gestion de son centre de formation, le club de la capitale a décidé de prendre un nouveau virage. En effet, avec l’arrivée de Luis Enrique en 2023, Paris a décidé de miser davantage sur ses « Titis », et d’intégrer plusieurs jeunes issus du centre à l’équipe première. Une volonté illustrée par les montées en puissance de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, et Quentin Ndjantou au cours des dernières saisons, les trois jeunes joueurs ayant été lancés et intégrés par Luis Enrique avec le PSG.

Deux jeunes vont quitter le PSG Cependant, cette volonté de faire confiance aux jeunes a ses limites. En effet, au cours des dernières saisons, plusieurs jeunes ont décidé de repousser une signature en professionnel avec le PSG afin de démarrer leur carrière à l’étranger. Joane Gadou, parti au RB Salzbourg et ayant signé à Dortmund ces derniers jours, ainsi que Mahamadou Sangaré (parti à Manchester City) illustrent ce problème toujours d’actualité. Et d’après les dernières indiscrétions de l’Equipe, deux « Titis » vont prochainement quitter le PSG. Aymen Assab, 17 ans, va s’engager en faveur de l’AS Monaco, tandis que le défenseur Hermann Malonga (18 ans) va également s’engager à l’étranger.