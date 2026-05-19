Antoine Griezmann : «Il n’était pas très loin de Ronaldo et Messi», un journaliste balance sur son transfert au FC Barcelone !

Pierrick Levallet

En 2019, Antoine Griezmann a pris la décision de quitter l’Atlético de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone. Le champion du monde 2018 espérait y franchir un cap. Mais finalement, son passage en Catalogne a été plutôt mitigé. Un journaliste a toutefois indiqué que son transfert chez les Blaugrana était essentiel pour sa carrière à l’époque.

Antoine Griezmann a pris une grande décision dans sa carrière en 2019. Alors qu’il était adulé à l’Atlético de Madrid, le champion du monde 2018 a choisi de signer au FC Barcelone. L’attaquant français espérait y franchir un cap aux côtés de Lionel Messi. Mais finalement, son passage en Catalogne a été plutôt mitigé voire décevant. Loïc Tanzi a toutefois indiqué que son transfert à l’époque aurait dû lui servir à rejoindre la stature de La Pulga ou Cristiano Ronaldo.

«En 2018 par exemple, c’est le meilleur joueur français à la Coupe du monde» « Il avait besoin de partir de l’Atlético à l’époque pour vraiment passer un cap et devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur joueur du monde. Parce qu’à l’époque, sur une ou deux saisons, il n’était pas très loin de Ronaldo et Messi. Sur la carrière, évidemment, il est très loin des deux. Mais en 2018 par exemple, c’est le meilleur joueur français à la Coupe du monde » a d’abord expliqué le journaliste dans L’Equipe de Greg.