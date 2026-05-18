Mercato - PSG : Lucas Chevalier vers la sortie, ce problème majeur annoncé par Betrand Latour !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En grosse difficulté au PSG, Lucas Chevalier pourrait décider de quitter Paris afin de relancer sa carrière cet été. Mais si le numéro 30 en venait à prendre cette décision, la question de son salaire plutôt important pourrait sérieusement poser problème au gardien de but de 24 ans selon Bertrand Latour.

De quoi sera fait l’avenir de Lucas Chevalier ? Le dernier match disputé par le gardien français avec le PSG remonte à janvier dernier. Arrivé l’été dernier à Paris afin de remplacer Gianluigi Donnarumma, le portier formé au LOSC n’a clairement pas convaincu. Assez rapidement dans la saison, Chevalier a été dépassé dans la hiérarchie des gardiens par Matvey Safonov, choix numéro un de Luis Enrique désormais. Non sélectionné pour la Coupe du Monde, le natif de Calais pourrait décider de relancer sa carrière ailleurs qu’au PSG.

« On verra s’il sera d’accord pour baisser ses émoluments afin de retrouver du temps de jeu ailleurs » Mais pour Bertrand Latour, il lui faudra alors baisser drastiquement son salaire. « Il faut partir, mais ça va être difficile de trouver un salaire équivalent à celui qu’il perçoit au PSG. On verra s’il sera d’accord pour baisser ses émoluments afin de retrouver du temps de jeu ailleurs. C’est très difficile même s’il n’a pas perdu ses qualités. Il avait des insuffisances pour le PSG mais je pense qu’il n’a pas été aidé non plus. Son intégration sociale n’a pas été bonne, il y a eu des performances qui l’ont fragilisé. Mis bout à bout ça donne ce désastre, mais je pense que ce n’est pas rédhibitoire pour la suite de sa carrière », a ainsi confié le journaliste sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir.