PSG - Équipe de France : Enfin une bonne nouvelle pour Lucas Chevalier !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il arrive au bout d'une saison qui aura été terrible pour lui, Lucas Chevalier doit tout de même affronter les dernières semaines en espérant que sa situation changera. Subissant de plein fouet la concurrence de Matvey Safonov au poste de gardien au PSG, le Français ne fera pas partie du voyage pour la Coupe du monde le mois prochain. Les mauvaises nouvelles se sont enchaînées récemment mais une bonne nouvelle vient enfin de tomber.

En plus de vivre un calvaire concernant sa situation au PSG, Lucas Chevalier a connu quelques ennuis physiques dernièrement qui l'ont privé de tout espoir. Le gardien français de 24 ans n'a plus joué avec le club de la capitale depuis le mois de janvier et il a perdu sa place au profit de Matvey Safonov. Il vient toutefois de signer son retour.

Lucas Chevalier de retour à l'entraînement Comme l'indique L'Equipe, Lucas Chevalier va faire son retour à l'entraînement collectif lundi pour la première fois depuis sa lésion à la cuisse droite survenue le 29 avril dernier. L'ancien gardien du LOSC devrait faire partie d'une séance réduite puisque les titulaires ont joué dimanche et ne seront attendus que mercredi. C'est donc une bonne nouvelle pour le Français qui n'était pas convoqué lors des 5 derniers matches.