Olivier Giroud a trouvé son équipe pour la Coupe du Monde 2026 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour en Ligue 1 cette saison avec le LOSC, Olivier Giroud continue encore sa carrière à presque 40 ans. L'acnein attaquant d'Arsenal, qui compte 137 sélections en Equipe de France, ne disputera pas la Coupe du monde les Bleus, lui qui a déjà pris sa retraite internationale en 2024. Malgré quelques rumeurs, ce n'est pas sur le terrain qu'il vivra cette compétition. En effet, il va traverser la Manche...

Légende de l'Equipe de France, Olivier Giroud a fait son retour en France cette saison en acceptant de signer au LOSC après avoir connu une aventure en MLS, au Los Angeles FC. L'avant-centre de 39 ans avait visiblement encore envie d'un challenge avant de prendre sa retraite. Dimanche, il a disputé le dernier match de la saison avec le LOSC face à Auxerre. La défaite n'a pas empêché les Dogues de conserver la 3ème place de Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. Il peut donc profiter de la Coupe du monde 2026 où il a trouvé un nouveau rôle !

Olivier Giroud débarque en Angleterre Ce lundi, la célèbre chaîne anglaise BBC a annoncé que pour la Coupe du monde, Olivier Giroud fera partie des consultants sur ses antennes. L'ancien joueur d'Arsenal et de Chelsea retrouvera d'autres grands noms à ce poste de consultant comme Wayne Rooney et Alan Shearer. Peut-être un indice sur ses ambitions futures à l'avenir...