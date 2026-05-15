Pas de Coupe du monde pour Lucas Chevalier : Il va vivre un «calvaire» au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé au PSG l'été dernier, Lucas Chevalier est en train de voir un cauchemar prendre vie. Le gardien français a été écarté au profit de Matvey Safonov dans son club et jeudi soir, il a brillé par son absence lorsque Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la prochaine Coupe du monde. Son manque de temps de jeu a eu raison de lui et Jean-Pierre Papin prédit l'enfer pour lui.

Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde aux Etats-Unis. Malheureusement pour lui, Lucas Chevalier n'en fait pas partie et cela conclut une première saison au PSG très difficile où il aura perdu sa place de numéro 1. Le gardien de 24 ans pourrait décider de réagir à l'approche du mercato estival pour éviter une catastrophe.

Terrible nouvelle pour Lucas Chevalier Recruté pour devenir le nouveau gardien numéro 1 du PSG, Lucas Chevalier n'a pas réalisé des débuts flamboyants et il a fini par perdre sa place au profit de Matvey Safonov. Présent lors du dernier rassemblement des Bleus en mars, il semblait bien parti pour faire partie de l'aventure américaine. Mais ce ne sera vraisemblablement pas le cas. « Aujourd'hui, ne pas aller à la Coupe du monde, et si tu vois le PSG gagner la Ligue des Champions, tu vas prendre un coup sur la casquette qui va faire très mal. Soit on est capable de surmonter tout ça, ça s'appelle la résilience, soit on n'en est pas capable » commente Jean-Pierre Papin dans Rothen s'enflamme sur RMC.