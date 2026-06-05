Mercato - Le Real Madrid rêve de Vitinha et João Neves : Voilà comment réagit le PSG en coulisses

Déterminé à se montrer actif pour se relancer après deux saisons décevantes, le Real Madrid rêverait de mettre la main sur Vitinha ou João Neves, titulaires indiscutables au PSG. Alors que Florentino Pérez a promis une signature de rêve en cas de victoire aux élections ce dimanche, le club de la capitale reste serein en privé.
Après deux saisons très mitigées, le Real Madrid prévoit des changements dans son effectif durant l’été, mais qui pilotera le mercato ? Des élections vont se tenir ce dimanche pour déterminer l’identité du président merengue pour les quatre prochaines années. Actuellement en poste, Florentino Pérez est opposé à Enrique Riquelme. La campagne fait rage, et les promesses sont nombreuses concernant le recrutement de gros noms. Celui qui brigue la présidence a notamment parlé d’Erling Haaland et Rodri, tandis que l’actuel boss du club espagnol compte sur José Mourinho, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries.
« Je vais faire une offre à un club important de Ligue des champions »
Mais ce n’est pas tout puisque Florentino Pérez a promis de dégainer « la plus grande offre de l'histoire du Real Madrid » s’il restait à son poste. « Je vais faire une offre à un club important de Ligue des champions, sûrement dès mardi. Ce sera le montant le plus important jamais payé par le Real Madrid pour un joueur : 150 millions, au moins », a ajouté le président merengue, évoquant un élément offensif « qui se projette du milieu vers l'attaque ».
« Le PSG préfère rester à l’écart de cette agitation »
Le nom de João Neves continue d’être évoqué en Espagne après la déclaration de Florentino Pérez, tandis que Vitinha apparaît également sur la short-list du Real Madrid. Pas de quoi inquiéter le PSG si l’on en croit le journaliste Abdellah Boulma. « Le PSG accueille avec beaucoup de recul les promesses formulées dans le cadre des élections du Real Madrid. En interne, celles-ci sont avant tout perçues comme des déclarations de campagne relevant de la communication électorale, a-t-il indiqué sur son compte X. Le club parisien préfère rester à l’écart de cette agitation et demeure pleinement concentré sur ses propres objectifs, quelques jours seulement après son récent sacre européen. »