PSG - Transfert à 150M€ : Une folie en préparation pour Vitinha ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche, le Real Madrid va connaître de nouvelles élections pour élire le nouveau président du club. Florentino Pérez, qui compte bien être réélu, a fait de nouvelles déclarations concernant le mercato du club espagnol, réalisant d'énormes promesses. Le Real pourrait donc repartir à la charge pour Vitinha, qui brille avec le PSG depuis des années. Pérez a promis un transfert historique.

Joueur emblématique et essentiel dans l'effectif de Luis Enrique au PSG, Vitinha est sous contrat dans la capitale française jusqu'en 2029. Le milieu portugais attire forcément l'attention et visiblement, il susciterait la convoitise du Real Madrid en ce moment. Le joueur de 26 ans pourrait être concerné par une promesse de Florentino Pérez, le transfert d'une star pour 150M€.

Un transfert historique annoncé au Real Madrid Après une saison blanche décevante, le Real Madrid doit connaître quelques changements en vue du prochain exercice. En plus de la présidence ou du staff, c'est aussi le mercato qui sera très important et les promesses ont déjà commencé. Florentino Pérez a été un peu plus clair sur ses ambitions. « J'ai une nouvelle à partager. Mardi, je vais faire une offre conséquente à un club de Ligue des Champions pour un joueur de premier plan. Ce serait le transfert le plus important jamais payé par le Real Madrid. On parle d'environ 150 millions d'euros. Un indice ? Je ne peux rien vous dire de plus, je vous laisse juste entrevoir ce que nous allons faire » déclare-t-il sur le plateau de l'émission Horizonte. Les récentes rumeurs pourraient laisser penser qu'il parle de Vitinha, dont la valeur actuelle est estimée à 140M€ selon Transfermarkt.