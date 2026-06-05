PSG - Transfert à 150M€ : Une folie en préparation pour Vitinha ?

Ce dimanche, le Real Madrid va connaître de nouvelles élections pour élire le nouveau président du club. Florentino Pérez, qui compte bien être réélu, a fait de nouvelles déclarations concernant le mercato du club espagnol, réalisant d'énormes promesses. Le Real pourrait donc repartir à la charge pour Vitinha, qui brille avec le PSG depuis des années. Pérez a promis un transfert historique.
Joueur emblématique et essentiel dans l'effectif de Luis Enrique au PSG, Vitinha est sous contrat dans la capitale française jusqu'en 2029. Le milieu portugais attire forcément l'attention et visiblement, il susciterait la convoitise du Real Madrid en ce moment. Le joueur de 26 ans pourrait être concerné par une promesse de Florentino Pérez, le transfert d'une star pour 150M€.
Un transfert historique annoncé au Real Madrid
Après une saison blanche décevante, le Real Madrid doit connaître quelques changements en vue du prochain exercice. En plus de la présidence ou du staff, c'est aussi le mercato qui sera très important et les promesses ont déjà commencé. Florentino Pérez a été un peu plus clair sur ses ambitions. « J'ai une nouvelle à partager. Mardi, je vais faire une offre conséquente à un club de Ligue des Champions pour un joueur de premier plan. Ce serait le transfert le plus important jamais payé par le Real Madrid. On parle d'environ 150 millions d'euros. Un indice ? Je ne peux rien vous dire de plus, je vous laisse juste entrevoir ce que nous allons faire » déclare-t-il sur le plateau de l'émission Horizonte. Les récentes rumeurs pourraient laisser penser qu'il parle de Vitinha, dont la valeur actuelle est estimée à 140M€ selon Transfermarkt.
Le Real Madrid veut Vitinha
Alors que Florentino Pérez se bat avec son opposant Enrique Riquelme concernant la présidence du Real Madrid, le recrutement de Vitinha paraît difficilement envisageable. Pérez refuse pour le moment de citer un nom précis mais s'est avancé en faisant une énorme promesse avant les élections. « Olise est un grand joueur, mais ce n'est pas Olise. Ce n'est pas Doku non plus … Nous allons faire une offre conséquente, au moins 150 millions. Idéalement, il serait milieu de terrain ou attaquant. Et ce n'est pas Haaland . Et il ne vient pas de Premier League. La première chose que nous ferons, c'est de discuter avec le club. C'est un transfert destiné à susciter l'enthousiasme, car c'est bien de cela qu'il s'agit, créer l'enthousiasme » poursuit-il.