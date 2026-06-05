Les raisons surprenantes qui poussent un géant européen à recruter un remplaçant du PSG

Alexis Brunet

Après trois saisons, Kang-in Lee se rapproche de plus en plus d’un départ du PSG. Le Sud-Coréen souhaiterait quitter le club de la capitale pour devenir titulaire indiscutable et un géant européen aimerait bien le récupérer. Ce dernier serait conquis par le profil de l’actuel Parisien, mais il serait également convaincu d’avoir beaucoup à y gagner économiquement parlant.

Fort d’une deuxième Ligue des champions de suite, le PSG apparaît comme le club du moment. Paris fait rêver beaucoup de joueurs, mais d’autres chercheraient justement à quitter la capitale française. C’est le cas de Kang-in Lee qui serait lassé de son rôle de remplaçant et qui souhaiterait donc devenir titulaire au sein d’une autre équipe. Arrivé de Majorque en 2023, le Sud-Coréen pourrait revenir en Espagne car l’Atlético de Madrid en aurait fait sa priorité, notamment pour compenser le départ d’Antoine Griezmann à Orlando.

L’Atlético de Madrid est intéressé par l’effet économique d’un possible transfert de Lee Même s’il est loin d’être un mauvais joueur, Kang-in Lee intéresserait l’Atlético de Madrid pour d’autres raisons que ses performances sportives. En effet, comme le rapporte Marca, les Colchoneros verraient également d’un bon œil la possible arrivée du Sud-Coréen d’un point de vue économique, car il permettrait de vendre beaucoup de maillots, notamment à la communauté asiatique. Ce n’est pas tout, puisque la formation de Diego Simeone envisagerait de faire une petite tournée en Corée du Sud cet été et posséder l’actuel joueur du PSG à ce moment-là pourrait offrir de très fortes retombées économiques à l’Atlético de Madrid.