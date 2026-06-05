OM - «Genesio, c'est plus favorable que De Zerbi» : Daniel Riolo a-t-il raison ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une seconde partie de saison plus que compliquée, l'OM va changer d'entraineur. C'est ainsi que Bruno Genesio devrait remplacer Habib Beye dans les prochaines heures. Un profil totalement validé par Daniel Riolo qui estime même que c'est mieux que Roberto De Zerbi. Etes vous d'accord ?

Le seconde partie de saison a coûté très cher à l'OM qui a manqué la qualification pour la Ligue des champions. Une situation qui va engendrer le départ d'Habib Beye et son remplaçant sera selon toute vraisemblance Bruno Genesio, libre de tout contrat depuis son départ du LOSC. Et pour Daniel Riolo, c'est un excellent choix puisque l'ancien coach de l'OL arrive même avec plus de garanties que Roberto De Zerbi.

Riolo valide l'arrivée de Genesio « Genesio a quand même beaucoup réussi. J'ai du mal à lui trouver de réel échec. Il y a toujours un moment où il se sent mal-aimé et où ça se passe un peu moins bien, mais si tu prends son bilan global, il est positif. Donc c'est une valeur sûre, j'estime que pour l'OM, c'est une valeur sûre. Tu ne pars pas dans l'inconnu. Il tient un vestiaire, ses équipes jouent, même parfois très bien. On a eu de très bonnes périodes à Lille et à Rennes », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.