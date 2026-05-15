«Je n'y croyais pas du tout» : Didier Deschamps a surpris Daniel Riolo !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs convoqués pour disputer la prochaine Coupe du monde le mois prochain en Amérique du Nord en direct du plateau du journal de 20 heures de TF1. Le sélectionneur des Bleus, qui va quitter son poste à l'issue de cette compétition, a surpris Daniel Riolo en appelant un gardien.

Dans sa sélection pour le Mondial 2026, Didier Deschamps a opté pour des choix qui ont suscité une interrogation toute particulière. C'est le cas pour Robin Risser, jeune gardien du RC Lens, qui réalise une grande saison avec l'équipe, deuxième du championnat. A 21 ans, il est l'une des grandes révélations de la saison et il vient d'être élu meilleur gardien de Ligue 1 cette saison lors des Trophées UNFP. Mais Daniel Riolo reste surpris par sa sélection.

Robin Risser avec les Bleus, une grande première Habitué à faire confiance à des joueurs d'expérience en Equipe de France qui ont déjà fait leurs preuves à ce niveau, Didier Deschamps a décidé de sélectionner Robin Risser pour le Mondial qui devrait être le gardien numéro 3 dans la hiérarchie. Mais ce choix interpelle Daniel Riolo qui n'y croyait pas. « On s'y attendait pour Chevalier, mais est-ce qu'on s'attendait à Risser ? Lundi, pendant l'After, je rigole quand Gilbert dit 'Robin Risser a dit qu'il sera dans son canapé', j'ai rigolé en disant qu'il pouvait y rester longtemps dans son canapé. Honnêtement, je n'y croyais pas du tout. Un mec qui n'a jamais été appelé et qui débarque pour jouer la Coupe du monde, c'est une surprise, un truc inattendu » déclare-t-il dans l'After Foot sur RMC. En effet, il s'agit d'une première pour le joueur de 21 ans qui n'avait jamais été appelé avant.