Transfert de Vitinha : Le PSG sauvé par... José Mourinho ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait plusieurs mois que le nom de Vitinha circule du côté du Real Madrid pour renforcer le milieu de terrain du club merengue. Cependant, alors que Florentino Pérez a annoncé que José Mourinho serait son entraîneur s'il est élu, cela pourrait refroidir le joueur du PSG, qui s'éclate sous les ordres de Luis Enrique.

MVP de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, Vitinha vient de réaliser deux très grandes saisons avec le PSG. Une situation qui ne passe évidemment pas inaperçu sur le marché puisque le Real Madrid s'intéresser à lui. Cependant, selon Luis Cristovao, journaliste à Antena 1, avec José Mourinho sur le banc merengue, il est peu probable que cela motive Vitinha.

Vitinha pas chaud pour jouer avec Mourinho ? « C'est une possibilité dont on parle au Portugal. Ce que Vitinha a avec Luis Enrique à Paris, il ne le trouvera pas à Madrid si l’entraîneur est Mourinho. Même s’il a très envie de rejoindre un grand club, il regardera aussi qui est l’entraîneur, quel style de jeu il va y trouver… car pour être le meilleur du monde, il devra aussi avoir un entraîneur qui respecte et valorise sa façon de jouer », confie-t-il au micro de La Cadena SER.