Transfert de Vitinha : Le PSG sauvé par... José Mourinho ?

Cela fait plusieurs mois que le nom de Vitinha circule du côté du Real Madrid pour renforcer le milieu de terrain du club merengue. Cependant, alors que Florentino Pérez a annoncé que José Mourinho serait son entraîneur s'il est élu, cela pourrait refroidir le joueur du PSG, qui s'éclate sous les ordres de Luis Enrique.
MVP de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, Vitinha vient de réaliser deux très grandes saisons avec le PSG. Une situation qui ne passe évidemment pas inaperçu sur le marché puisque le Real Madrid s'intéresser à lui. Cependant, selon Luis Cristovao, journaliste à Antena 1, avec José Mourinho sur le banc merengue, il est peu probable que cela motive Vitinha.
Vitinha pas chaud pour jouer avec Mourinho ?
« C'est une possibilité dont on parle au Portugal. Ce que Vitinha a avec Luis Enrique à Paris, il ne le trouvera pas à Madrid si l’entraîneur est Mourinho. Même s’il a très envie de rejoindre un grand club, il regardera aussi qui est l’entraîneur, quel style de jeu il va y trouver… car pour être le meilleur du monde, il devra aussi avoir un entraîneur qui respecte et valorise sa façon de jouer », confie-t-il au micro de La Cadena SER.
«Pour être le meilleur du monde, il devra aussi avoir un entraîneur qui respecte et valorise sa façon de jouer»
Un avis pas totalement partagé par Pacojó Delgado, directeur des sports de la Cadena SER, qui assure quant à lui que Vitinha sera l'argument de campagne de Florentino Pérez pour se faire ré-élire face à Enrique Riquelme, et surtout que José Mourinho et Vitinha possèdent le même agent à savoir Jorge Mendes : « Vous croyez vraiment que Jorge Mendes ne mettrait pas son meilleur joueur sous les ordres de Mou si c’était possible ? S’il veut jouer une carte décisive, une annonce concernant Vitinha serait le coup de grâce pour Riquelme. Un KO avant même d’arriver à dimanche ». Le cas Vitinha pourrait donc prendre de l'ampleur dans les prochains jours.