OM - «Moi je militais pour Galtier» : Bruno Genesio pas encore accepté à Marseille

Axel Cornic

En fin de contrat avec le LOSC, Bruno Genesio devrait poursuivre sa carrière en Ligue 1, mais du côté de l’Olympique de Marseille. Pourtant, certains rêvaient de voir un tout autre entraineur prendre la suite de Habib Beye, qui n’aura finalement duré que quelques mois sur le banc du club phocéen.

Comme on pouvait l’attendre, la nouvelle direction de l’OM a décidé de partir sur des nouvelles bases, avec la nomination d’un nouvel entraîneur. Plusieurs sources assurent depuis quelques heures que Bruno Genesio devrait bientôt débarquer à Marseille. Un contrat de deux ans attendrait déjà celui qui cette saison, a réussi à qualifier le LOSC en Ligue des Champions.

« Moi je militais pour Christophe Galtier, parce qu’il a gagné de partout où il est passé » Pourtant, à Marseille on pensait qu’un autre homme pouvait incarner la renaissance de l’OM. « Moi je militais pour Christophe Galtier, parce qu’il a gagné de partout où il est passé » a avoué Éric Di Meco, sur RMC. « Bruno a une grande expérience et a fait des coups en Ligue des Champions, en battant les meilleurs entraineurs. Mais je pensais que c’était celui qui avait le plus de chances d’y arriver, car le challenge est assez relevé. Ce n'est parce que tu es nerveux et fada que tu vas bien à l'OM ».