Transfert à 50M€ : La polémique avec Mason Greenwood qui va coûter cher à l’OM ?

Pierrick Levallet

Cet été, l’OM va être obligé de vendre sur le mercato. Le club phocéen fait face à d’importantes difficultés, et doit donc renflouer ses caisses en se séparant de certains joueurs. Mason Greenwood pourrait ainsi partir lors de la prochaine fenêtre des transferts. Sa polémique en Angleterre devrait néanmoins empêcher la formation marseillaise de le vendre pour plus de 50M€.

L’OM devrait se montrer plutôt actif sur le mercato, tant dans le sens des arrivées que des départs. Le club phocéen est contraint de vendre pour rééquilibrer ses comptes, puisqu’il affiche un sérieux déficit sur les trois dernières saisons. Les dirigeants marseillais devraient ainsi se séparer de plusieurs joueurs cet été pour renflouer les caisses. C’est dans cette optique que Mason Greenwood pourrait quitter le navire lors de la prochaine fenêtre des transferts. Un montant de 50M€ a alors été évoqué. L’OM pourrait pourtant espérer en tirer bien plus. Seulement, sa polémique en Angleterre avec ses accusations de violences conjugales empêcherait les pensionnaires de la Ligue 1 de le vendre plus cher.

«La Premier League lui est complètement fermée à cause de son histoire avec sa compagne» « Greenwood vendu pour seulement 50M€, c’est exagéré et un suicide financier ? Le problème, c’est qu’on parle de Mason Greenwood. Son passif et surtout du fait que la route vers la Premier League, qui devrait être la route la plus logique pour lui, lui est complètement fermée à cause de son histoire avec sa compagne. Si c’est pour aller en Italie ou en Espagne, qui peut mettre plus de 50M€ sur ce joueur ? Et puis aujourd’hui, on voit que l’Arabie Saoudite réduit considérablement la voilure. À partir du moment où ce joueur-là ne peut pas aller en Premier League, il perd automatiquement 30 ou 40% de sa valeur » a ainsi expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.