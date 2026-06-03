RC Lens  : «Quelle bande de tocards», Jérôme Rothen s’en prend à un journaliste après l’annonce du départ de Pierre Sage

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pierre Sage n’aura fait qu’une seule saison sur le banc de touche du RC Lens. Avec une deuxième place de Ligue 1 et la première Coupe de France de l’histoire des Sang-et-Or, Sage semble se diriger vers la Premier League et Crystal Palace. Il aurait, selon RMC Sport, fait part à la direction lensoise de ses intentions de départ. Un coup de théâtre dans ce feuilleton qui a engendré un règlement de comptes signé Jérôme Rothen sur X.

Au cours du « Oui/Non » du journaliste Thomas Mekhiche pendant la diffusion de Téléfoot le dimanche 24 mai dernier, Pierre Sage avait assuré qu’il serait l’entraîneur du RC Lens la saison prochaine. Le « meilleur coach » de la saison de Ligue 1 récompensé lors de la cérémonie des Trophées UNFP tenait un discours un peu plus tempéré le lendemain sur les ondes de RMC pour l’After Foot. Depuis, les « discussions » évoquées par le coach se sont intensifiées, débouchant sur son départ du RC Lens afin de reprendre le flambeau d’Oliver Glasner à Crystal Palace, champion de la Ligue Europa Conférence.

«Mohamed Toubache-Ter disait « aucun contact » entre Crystal Palace et Sage. Et a même repris Sébastien Vidal» Ces dernières heures, l’avenir de Pierre Sage semble concrètement s’écrire du côté de Crystal Palace quand bien même d’autres clubs pourraient devenir le domicile de l’entraîneur qui s’est déjà montré clair auprès de ses dirigeants d’après les informations de Fabrice Hawkins en leur communiquant sa décision de partir. Sur X, l’internaute @FloFabregas a cité le post du journaliste de RMC en regrettant une altercation entre deux autres journalistes à ce sujet. « On notera un super départ sur ce mercato de Mohamed Toubache-Ter qui disait « aucun contact » entre Crystal Palace et Sage. Et qui a même repris Sébastien Vidal comme ci c’était son petit. Il va être long cet été… ».