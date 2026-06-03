Mercato - OM : Une information tombe sur le salaire de Bruno Genesio !

Amadou Diawara

Alors qu'Habib Beye ne sera plus l'entraineur de l'OM à la rentrée, Bruno Genesio est destiné à prendre sa place. En effet, il ne resterait plus que quelques détails à régler avant que la signature du Français ne soit officialisée. Nouveau directeur sportif de l'OM, Stéphane Richard n'aurait pas offert un salaire extravagant à Bruno Genesio.

Le 18 février, Habib Beye a remplacé Roberto De Zerbi en tant qu'entraineur de l'équipe première de l'OM. Ayant paraphé un bail d'une saison et demie, soit jusqu'au 30 juin 2027, le Sénégalais devait remplir deux objectifs pour conserver son poste cet été. D'une part, Habib Beye devait qualifier l'OM pour la finale de la Coupe de France. D'autre part, le club marseillais devait jouer la prochaine Ligue des Champions. Toutefois, aucune de ses deux missions n'a été réussie. En effet, l'OM a perdu en quart de finale de la Coupe de France contre le Toulouse FC, et n'a pu faire mieux qu'une cinquième place en Ligue 1, qualificative pour la Ligue Europa.

Bruno Genesio à l'OM : Stéphane Richard a pris les choses en main Alors qu'Habib Beye ne sera plus là à la rentrée, la direction de l'OM s'est activée en coulisses pour dénicher un tout nouvel entraineur. Et à en croire Foot Mercato, les Marseillais auraient trouvé chaussure à leur pied. En effet, Bruno Genesio devrait prendre les rênes de l'équipe première de l'OM pour la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation. A en croire le média français, il ne resterait plus que quelques détails à régler avant de finaliser définitivement ce dossier.