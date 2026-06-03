OM - Bruno Genesio : Un autre club de Ligue 1 lui est proposé !

Pierrick Levallet

L’OM devrait repartir sur des bases plus saines la saison prochaine. Après avoir officialisé l’arrivée de son directeur sportif Grégory Lorenzi, le club phocéen devrait bientôt annoncer son nouvel entraîneur. La tendance semble se porter sur une arrivée de Bruno Genesio. Mais un autre club de Ligue 1 a été proposé à l’ancien coach du LOSC.

L’OM va démarrer un nouveau projet la saison prochaine. Après le calvaire de l’exercice 2025-2026, qui a engendré les départs de Pablo Longoria et Medhi Benatia, le club phocéen a décidé de miser sur Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Un nouvel entraîneur devrait également débarquer pour remplacer Habib Beye. Et le choix marseillais semble se porter sur Bruno Genesio. Un autre club de Ligue 1 a toutefois été proposé à l’ancien coach du LOSC.

«Le projet, sur le moyen-terme, est très intéressant» « Le meilleur club pour Bruno Genesio ? Le PFC peut-être, qui est dans l’attente de la décision d’Antoine Kombouaré. [...] Maintenant il faudra voir si Genesio est intéressé par le poste. Le projet, sur le moyen-terme, est très intéressant. Le projet de l’OM a aussi ses attraits. À lui de choisir » a confié Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot. Bruno Genesio semble avoir le choix pour son avenir.